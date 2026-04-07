Govt Employees: తెలంగాణ ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం.. పీఆర్‌సీ కోసం భారీ యాక్షన్‌ ప్లాన్‌

Telangana Govt Employees Announces Big Action Plan For PRC And DA Hike: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తమ సమస్యలు, డిమాండ్లపై కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం తీవ్ర నిర్లక్ష్య వైఖరి ప్రదర్శిస్తుండడంతో ఇక పోరుబాటకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఉద్యోగులు ఉద్యమ కార్యాచరణ ప్రకటించారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 7, 2026, 07:58 PM IST

Govt Employees Big Action Plan: వేతన సవరణ సంఘంతోపాటు కరువు భత్యం, రిటైర్మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌ ఇలా ఎన్నో సమస్యలు తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అపరిష్కృతంగా ఉన్నాయి. ఎన్నికల సమయంలో భారీగా హామీలు ఇచ్చిన కాంగ్రెస్‌ ఇప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చాక పట్టించుకోవడం లేదు. రెండున్నరేళ్ల తర్వాత కూడా తమ సమస్యలు పరిష్కారం కాకపోవడంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పోరాటానికి సిద్ధమయ్యారు. గతంలో కూడా ఉద్యమ కార్యాచరణ ప్రకటించినా ప్రభుత్వం కమిటీలు, చర్చలతో ప్రభుత్వం కాలయాపన చేస్తోంది. ఇక ఊరుకునేది లేదంటూ తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు భారీ పోరాటం ప్రకటించారు. ముఖ్యంగా వేతన సవరణ సంఘం నివేదికను వెంటనే అమలు చేయాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ ఉద్యమ కార్యాచరణ రచించారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వానికి ఉద్యోగులు భారీ హెచ్చరిక చేశారు.

హైదరాబాద్‌ మలక్‌పేట్‌లోని రెవెన్యూ భవన్‌లో మంగళవారం ఉద్యోగ జేఏసీ నాయకులు సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో తమ డిమాండ్లు, సమస్యల పరిష్కారంపై చర్చించారు. తమను నమ్మించి మోసం చేస్తున్న కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంపై పోరాటం చేయాలని నిర్ణయించారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణలో ఉద్యోగుల సమస్యలపై జేఏసీ నాయకులు తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. రెండో పీఆర్‌సీని వెంటనే అమలు చేయాలని, పీఆర్‌సీ కాలాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పొడిగించొద్దని ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు డిమాండ్‌ చేశారు. పీఆర్‌సీ నివేదికను వెంటనే ప్రకటించి, జూన్ 2వ తేదీలోపు నిర్ణయం తీసుకోవాలని ప్రభుత్వానికి ఆల్టిమేటం జారీ చేశారు. లేదంటే ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు.

'పెండింగ్ బిల్లుల విషయంలో ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన రూ.700 కోట్లు సరిపోవు. వాస్తవ అవసరం రూ.1500 కోట్లకు పైగా ఉంది. ప్రతి నెల సుమారు 600 మంది ఉద్యోగులు రిటైర్ అవుతుండటంతో బకాయిలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి' అని ఉద్యోగ జేఏసీ నాయకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు రూ.750 కోట్లు, రెగ్యులర్ ఉద్యోగులకు రూ.750 కోట్లు చొప్పున ప్రతి నెల విడుదల చేయాలని కోరారు. ఉద్యోగుల ఆరోగ్య కార్డుల అమలు విషయంలో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చూపుతోందని ఉద్యోగ సంఘాల జేఏసీ ఆరోపించింది. మంత్రివర్గ ఉప సంఘం నిర్ణయం తీసుకున్నప్పటికీ అమలు కాకపోవడంతో ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. మే 1 నుంచి ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకం సేవలు అందేలా తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేసింది. కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్‌ను రద్దు చేసి, పాత పెన్షన్ స్కీమ్‌ను పునరుద్ధరించాలని ఉద్యోగ సంఘాల జేఏసీ నాయకులు కోరారు. ఉపాధ్యాయులపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన ఆకునూరి మురళీపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. లేనిపక్షంలో తాము చర్యలు చేపడతామని హెచ్చరించారు.

కొన్ని జిల్లాల్లో కలెక్టర్లు ఉద్యోగులపై నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ.. ప్రభుత్వం విచారణ చేయించాలని ఉద్యోగ సంఘాల జేఏసీ నాయకులు మారం జగదీశ్వర్, శ్రీనివాస్ రావుచకోరారు. లేదంటే ప్రత్యేక కార్యాచరణ ప్రకటిస్తామని హెచ్చరిక జారీ చేశారు. డిమాండ్ల సాధన కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సన్నాహక సమావేశాలు నిర్వహించాలని ఈ సందర్భంగా జేఏసీ నిర్ణయించింది.

ఉద్యోగుల ఉద్యమ కార్యాచరణ
ఏప్రిల్ 17న నల్ల బ్యాడ్జీలతో నిరసన
మే 5న రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో దీక్షలు
మే 14న కీలక సమావేశం

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Telangana Govt EmployeesPay Revision CommitteeDearness allowancepending billsPensioners

