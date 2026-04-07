Govt Employees Big Action Plan: వేతన సవరణ సంఘంతోపాటు కరువు భత్యం, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇలా ఎన్నో సమస్యలు తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అపరిష్కృతంగా ఉన్నాయి. ఎన్నికల సమయంలో భారీగా హామీలు ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చాక పట్టించుకోవడం లేదు. రెండున్నరేళ్ల తర్వాత కూడా తమ సమస్యలు పరిష్కారం కాకపోవడంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పోరాటానికి సిద్ధమయ్యారు. గతంలో కూడా ఉద్యమ కార్యాచరణ ప్రకటించినా ప్రభుత్వం కమిటీలు, చర్చలతో ప్రభుత్వం కాలయాపన చేస్తోంది. ఇక ఊరుకునేది లేదంటూ తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు భారీ పోరాటం ప్రకటించారు. ముఖ్యంగా వేతన సవరణ సంఘం నివేదికను వెంటనే అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉద్యమ కార్యాచరణ రచించారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి ఉద్యోగులు భారీ హెచ్చరిక చేశారు.
Also Read: Sathankulam case: లాక్డౌన్లో కిరాణ దుకాణం తెరిచారని వేధింపులు.. 9 మంది పోలీసులకు ఉరిశిక్ష
హైదరాబాద్ మలక్పేట్లోని రెవెన్యూ భవన్లో మంగళవారం ఉద్యోగ జేఏసీ నాయకులు సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో తమ డిమాండ్లు, సమస్యల పరిష్కారంపై చర్చించారు. తమను నమ్మించి మోసం చేస్తున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై పోరాటం చేయాలని నిర్ణయించారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణలో ఉద్యోగుల సమస్యలపై జేఏసీ నాయకులు తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. రెండో పీఆర్సీని వెంటనే అమలు చేయాలని, పీఆర్సీ కాలాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పొడిగించొద్దని ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. పీఆర్సీ నివేదికను వెంటనే ప్రకటించి, జూన్ 2వ తేదీలోపు నిర్ణయం తీసుకోవాలని ప్రభుత్వానికి ఆల్టిమేటం జారీ చేశారు. లేదంటే ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు.
Also Read: DJ Dispute: గంగమ్మ జాతరలో చిచ్చుపెట్టిన డీజే.. వేట కొడవళ్ల దాడిలో ఒకరి మృతి
'పెండింగ్ బిల్లుల విషయంలో ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన రూ.700 కోట్లు సరిపోవు. వాస్తవ అవసరం రూ.1500 కోట్లకు పైగా ఉంది. ప్రతి నెల సుమారు 600 మంది ఉద్యోగులు రిటైర్ అవుతుండటంతో బకాయిలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి' అని ఉద్యోగ జేఏసీ నాయకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు రూ.750 కోట్లు, రెగ్యులర్ ఉద్యోగులకు రూ.750 కోట్లు చొప్పున ప్రతి నెల విడుదల చేయాలని కోరారు. ఉద్యోగుల ఆరోగ్య కార్డుల అమలు విషయంలో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చూపుతోందని ఉద్యోగ సంఘాల జేఏసీ ఆరోపించింది. మంత్రివర్గ ఉప సంఘం నిర్ణయం తీసుకున్నప్పటికీ అమలు కాకపోవడంతో ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. మే 1 నుంచి ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకం సేవలు అందేలా తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేసింది. కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ను రద్దు చేసి, పాత పెన్షన్ స్కీమ్ను పునరుద్ధరించాలని ఉద్యోగ సంఘాల జేఏసీ నాయకులు కోరారు. ఉపాధ్యాయులపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన ఆకునూరి మురళీపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. లేనిపక్షంలో తాము చర్యలు చేపడతామని హెచ్చరించారు.
Also Read: RCB vs CSK: ఐపీఎల్ 2026లో ఆర్సీబీ డబుల్ ధమాకా.. చెన్నై హ్యాట్రిక్ ఓటమి
కొన్ని జిల్లాల్లో కలెక్టర్లు ఉద్యోగులపై నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ.. ప్రభుత్వం విచారణ చేయించాలని ఉద్యోగ సంఘాల జేఏసీ నాయకులు మారం జగదీశ్వర్, శ్రీనివాస్ రావుచకోరారు. లేదంటే ప్రత్యేక కార్యాచరణ ప్రకటిస్తామని హెచ్చరిక జారీ చేశారు. డిమాండ్ల సాధన కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సన్నాహక సమావేశాలు నిర్వహించాలని ఈ సందర్భంగా జేఏసీ నిర్ణయించింది.
ఉద్యోగుల ఉద్యమ కార్యాచరణ
ఏప్రిల్ 17న నల్ల బ్యాడ్జీలతో నిరసన
మే 5న రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో దీక్షలు
మే 14న కీలక సమావేశం
