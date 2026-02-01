Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కీలక డిమాండ్‌.. రూ.700 కోట్ల నుంచి రూ.1500 కోట్లకు పెంపు

Telangana Govt Employees: రోజురోజుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది. తమకు హక్కుగా.. న్యాయపరంగా దక్కాల్సిన ఆర్థిక ప్రయోజనాలతోపాటు ఇతర చెల్లింపులు రాకపోవడంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇక ఫించన్దారుల పరిస్థితి గడ్డుగా మారింది. తాము రూపాయి రూపాయి కూడబెట్టుకుని దాచుకున్న సొమ్ము ప్రభుత్వం చెల్లించకపోవడంతో తమ అవసరాలు తీర్చుకోలేని పరిస్థితి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తమ డిమాండ్లు, సమస్యలపై కమిటీలతో కాలయాపన.. విడతలవారీగా అత్తెసరు చెల్లింపులు చేస్తుండడంతో అవి ఎవరికీ చాలడం లేదు. దీంతో పెండింగ్ బిల్లుల చెల్లింపు పెంచాలని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు డిమాండ్ చేశారు. రూ.700 కోట్ల నుంచి రూ.1500 కోట్లకు పెంచాలని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి ఆల్టిమేటం జారీ చేశారు. అంతేకాకుండా మిగిలిన నాలుగు డీఏలు కూడా చెల్లించాలని తెలంగాణ గెజిటెడ్ అధికారుల సంఘం డిమాండ్ చేసింది. ఇక పెన్షనర్ల బకాయిలను ఒకేసారి మొత్తం చెల్లించాలని విజ్ఞప్తి చేసింది.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తమకు చెల్లించాల్సిన పెండింగ్ బిల్లులపై ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరిపారు. ఈ క్రమంలో తమకు చెల్లించాల్సిన బిల్లులను ప్రతి నెలా రూ.700 కోట్ల చొప్పున విడుదల చేస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ ప్రకారం ప్రతి నెలా పెండింగ్ బిల్లులు విడుదల అవుతున్నారు. అయితే ప్రతి నెలా విడుదల చేస్తున్న పెండింగ్ బిల్లులు తమకు సరిపోవడం లేదని.. వాటిని పెంచాలని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తాజాగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
పెండింగ్ బిల్లుల చెల్లింపు నెలకు రూ. 700 కోట్లు కాకుండా రూ.1,500 కోట్లకు పెంచాలని తెలంగాణ గెజిటెడ్ అధికారుల సంఘం డిమాండ్ చేసింది. ఇక పెన్షనర్ల బకాయిలను ఏకమొత్తంగా ఒకేసారి చెల్లించాలని అధికారుల సంఘం కోరింది. ఈ సందర్భంగా ములుగులో సమావేశమైన టీజీవో సంఘం రాష్ట్ర కార్యవర్గం పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఒక డీఏ విడుదల చేస్తామని చెప్పడం.. టీజీవో కేంద్ర సంఘం, జిల్లా సంఘం భవనాలకు స్థలం, భవన నిర్మాణాలకు 50 శాతం మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇస్తామని ప్రకటించడంపై హర్షం వ్యక్తం చేసింది. తక్షణమే ఎంప్లాయిస్ హెల్త్ స్కీం విధివిధానాలను ప్రకటించి అమలుచేయాలని టీజీఓ సంఘం అధ్యక్షుడు ఏలూరి శ్రీనివాసరావు, ప్రధాన కార్యదర్శి బీ శ్యామ్ డిమాండ్ చేశారు. ఉద్యోగులకు బకాయిపడిన నాలుగు పెండింగ్ కరువు భత్యం (డీఏలు) విడుదల చేయాలని టీజీఓ సంఘం డిమాండ్ చేసింది.
మరిన్ని డిమాండ్లు
2023 జూలై 1వ తేదీ నుంచి పెండింగ్లో ఉన్న వేతన సవరణ సంఘం (పీఆర్సీ) నివేదికలను తెప్పించుకుని 42 శాతం ఫిట్మెంట్తో అమలు చేయాలి.
సీపీఎస్ను రద్ధు చేసి ఓపీఎస్ను అమలు చేయాలి
పెండింగ్లో ఉన్న వాహనాల అద్దె బకాయిలను రూ.34 వేల నుంచి రూ.50 వేలకు పెంచి వెంటనే చెల్లించాలి.
