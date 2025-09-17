English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Transfers: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అల‌ర్ట్‌.. తాతాల్కిక బదిలీలకు మార్గం సుగమం.. GO 190 విడుదల..!!

New Guidelines Issued for Temporary Transfers: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అలర్ట్. తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించి కీలక జీవో 190ను విడుదల చేశారు. జీవో 317, జీవో 46పై అభ్యంతరాలకు పరిష్కారం దక్కనుంది. ఇంటర్ లోకల్ కేడర్ తాత్కాలిక ట్రాన్స్ ఫర్స్ కు అనుమతి ఇవ్వనున్నారు. మొదట 2ఏళ్ల, గరిష్టంగా 3ఏళ్లు మాత్రమే ఉండనున్నారు. జీవో 190 ప్రకారం ఖాళీలు ఉన్నప్పుడే బదిలీలకు ఛాన్స్ ఉండనుంది. డిసిప్లినరీ ఉన్నవారికి అవకాశం లేదని ఈ జీవో స్పష్టం చేస్తోంది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 17, 2025, 07:45 AM IST

Trending Photos

Old Rs.5 Notes: పాత రూ.5 నోటుకు లక్ష రూపాయలు.. ఇప్పుడే ఇలా పొందండి..
6
5 Rs Note Price
Old Rs.5 Notes: పాత రూ.5 నోటుకు లక్ష రూపాయలు.. ఇప్పుడే ఇలా పొందండి..
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
6
Prabhas
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
Gold River: నదిలో కుప్పలు తెప్పలుగా బంగారం..గోల్డ్ ఎత్తుకెళ్లేందుకు ఎగబడుతున్న జనం!
8
gold river
Gold River: నదిలో కుప్పలు తెప్పలుగా బంగారం..గోల్డ్ ఎత్తుకెళ్లేందుకు ఎగబడుతున్న జనం!
Jio: జియో 3 నెలల చౌకైన రీఛార్జీ ప్లాన్‌.. 1.5 జీబీ డేటా, ఓటీటీలు కూడా..!
5
Jio 3 months recharge plan
Jio: జియో 3 నెలల చౌకైన రీఛార్జీ ప్లాన్‌.. 1.5 జీబీ డేటా, ఓటీటీలు కూడా..!
Transfers: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అల‌ర్ట్‌.. తాతాల్కిక బదిలీలకు మార్గం సుగమం.. GO 190 విడుదల..!!

GO 190 Released: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ అందించింది ప్రభుత్వం. చాలాకాలంగా వివాదాస్పదంగా ఉన్న బదిలీల సమస్యపై ప్రభుత్వం చివరికి స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇతర జిల్లాలు, ఇతర జోన్లకు బలవంతంగా బదిలీ అయి ఇబ్బందులు పడుతున్న ఉద్యోగులకు తాత్కాలిక ఉపశమనం కల్పించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీవో 190ను విడుదల చేసింది. ఈ ఉత్తర్వును రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కె. రామకృష్ణారావు మంగళవారం ప్రకటించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

2021లో ఇచ్చిన జీవో 317 కారణంగా వేలాది మంది ఉద్యోగులు ఒక జిల్లాల నుంచి మరొక జిల్లాలకు, ఒక జోన్ నుంచి మరొక జోన్‌కు బదిలీ అయ్యారు. ఈ ప్రక్రియలో స్థానికత కోల్పోయామని చాలా మంది ఉద్యోగులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అప్పటి నుంచి ఈ అంశం 4ఏళ్లుగా వివాదం కొనసాగుతోంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల ముందు ఉద్యోగులకు న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చి, అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సమస్యను పరిష్కరించేందుకు మంత్రివర్గ ఉపసంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఉద్యోగుల నుంచి పెద్దఎత్తున ఫిర్యాదులు అందిన తర్వాత, ఉపసంఘం సిఫారసుల మేరకు తాజా ఉత్తర్వులు వెలువడ్డాయి.

కొత్త జీవో ప్రకారం స్పష్టమైన ఖాళీలు ఉన్న చోట్లే తాత్కాలిక బదిలీలు లేదా డిప్యూటేషన్లు ఇవ్వనున్నారు. ఈ బదిలీల గడువు రెండేళ్లుగా నిర్ణయించగా, అవసరమైతే గరిష్ఠంగా మూడేళ్ల వరకు పొడిగించే అవకాశం కూడా ఉంది. అయితే మూడేళ్లు పూర్తైన తర్వాత ఉద్యోగి తిరిగి తన అసలు ప్రాంతానికి వెళ్ళాలి. ఒక ఉద్యోగి జీవితంలో ఒక్కసారే ఈ అవకాశాన్ని వాడుకోవచ్చని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. క్రమశిక్షణా చర్యలు ఎదుర్కొంటున్న ఉద్యోగులకు ఈ సౌకర్యం వర్తించదు.

Also Read: Major Rishabh Singh Sambyal: ఇండియన్ ఆర్మీ హ్యాండ్‌సమ్ హీరో..ఇంటర్నెట్‌ను కుదిపేస్తున్న మేజర్ రిషబ్ సింగ్ సంబ్యాల్ ..ఎందుకంత క్రేజ్..!!  

ఇప్పటికే పదోన్నతి పొందిన వారు, భార్యాభర్తల బదిలీలు పొందిన వారు, పరస్పర అవగాహనతో బదిలీ పొందిన వారు లేదా ప్రత్యేక లబ్ధి పొందిన వారు ఈ వెసులుబాటుకు అర్హులు కారు. అలాగే తాత్కాలిక బదిలీలపై వెళ్లే ఉద్యోగులకు టీఏ, డీఏలు చెల్లించబోమని జీవోలో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు.

ఈ నిర్ణయాన్ని ఉద్యోగ సంఘాలు ఒక విజయంగా అభివర్ణిస్తున్నాయి. ఉద్యోగుల జేఏసీ చైర్మన్ మారం జగదీశ్వర్, కార్యదర్శి ఏలూరి శ్రీనివాసరావు ఈ నిర్ణయానికి స్వాగతం పలికారు. తమ సమస్యలను పట్టించుకొని తాత్కాలిక ఉపశమనం కల్పించినందుకు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రివర్గ ఉపసంఘంకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

Also Read: Hero Motors IPO: హీరో మోటార్స్‌కి సెబీ గ్రీన్ సిగ్నల్..రూ.1,200 కోట్ల ఐపీఓకి రెడ్‌కార్పెట్ రెడీ..!!  

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Telangana employeesGO190Telangana TransfersRevanth ReddyEmployee JAC

Trending News