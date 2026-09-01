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Govt Employees: రేవంత్ సర్కార్‌కు వ్యతిరేకంగా ఉద్యోగుల భారీ ఆందోళన.. దద్దరిల్లిన సచివాలయం

Telangana Govt Employees Massive Protest In Secretariat: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు భగ్గుమన్నారు. కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఆగ్రహంతో హైదరాబాద్‌లో భారీ ధర్నాలు చేపట్టారు. ఉద్యోగుల ధర్నాతో సచివాలయం దద్దరిల్లింది. ఉద్యోగులు తమ సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలని.. డిమాండ్లు నెరవేర్చాలని ఉద్యోగులు కోరారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 01, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 03:58 PM IST
Govt Employees: రేవంత్ సర్కార్‌కు వ్యతిరేకంగా ఉద్యోగుల భారీ ఆందోళన.. దద్దరిల్లిన సచివాలయం
Image Credit: Govt Employees Protest

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Govt Employees: రేవంత్ సర్కార్‌కు వ్యతిరేకంగా ఉద్యోగుల భారీ ఆందోళన.. దద్దరిల్లిన సచివాలయం
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