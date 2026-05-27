/Govt Employees: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం.. ఏం జరిగిందంటే?

Telangana Govt Employees: తెలంగాణలోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తమకు సంబంధించిన అంశాలు సుదీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉండడంతో వారంతా ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న విషం తెలిసిందే. తాజాగా తమ బదిలీలపై కూడా ప్రభుత్వాన్ని ఉద్యోగులు తప్పుబడుతున్నారు. తమను బదిలీ చేయడానికి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను పట్టించుకోవడం లేదని.. వాటి అమలులో నిర్లక్ష్యం ప్రదర్శిస్తున్నారని మండిపడుతున్నారు. తాజాగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జేఏసీ కీలక ప్రకటన చేసింది. కొంతమంది ఉన్నతాధికారులు లక్ష్య పెట్టకుండా.. తమ ఇష్టారీతిన వ్యవహరిస్తుండటాన్ని తెలంగాణ ఉద్యోగుల ఐక్య కార్యాచరణ సమితి (జేఏసీ) తీవ్రంగా నిరసన వ్యక్తం చేశారు.
బదిలీలపై ప్రభుత్వం ఇచ్చిన జీఓ నం.38 ద్వారా ప్రభుత్వం బదిలీలను ఎలా చేయాలో మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసిందని గుర్తుచేశారు. అయితే కొన్ని శాఖలలో ఉన్నతాధికారులు తమకు తోచినట్లు ఉత్తర్వులకు వక్ర భాష్యం చెబుతూ నిర్ణయాలు తీసుకోవడంపై తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. ఉద్యోగులకు సంబంధించి కొన్ని శాఖల ఉన్నతాధికారులు.. ఇందుకు భిన్నంగా వ్యవహరిస్తూ ప్రభుత్వంపై ఉద్యోగులలో వ్యతిరేక భావనను పెంపొందించేలా ఉద్దేశపూరితంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఉద్యోగుల జేఏసీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.
ఆర్థిక శాఖ కొన్ని విభాగాలు, ఆయుష్, సంక్షేమ శాఖలు (ఎస్సీ, బీసీ, గిరిజన సంక్షేమ)లతోపాటు ఇతర శాఖలలో ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఒక స్టేషన్లో 4 సంవత్సరాలు సర్వీస్ పూర్తి చేసుకున్న వారిని తప్పనిసరి బదిలీ చేయాలనే నిబంధనను జేఏసీ గుర్తుచేసింది. ఈ బదిలీలు 40 శాతం మించకుండా చేయాలని తెలుపగా ఈ శాఖల అధికారులు మాత్రం నాలుగేళ్ల సర్వీస్ పూర్తి చేసుకున్నవారిని మొత్తం బదిలీ చేసిన 40 శాతం బదిలీలకు చేరుకోవడం లేదని జేఏసీ వివరించింది. ఇంకా 4 ఏళ్ల కంటే తక్కువ సర్వీస్ 3 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న వారిని కూడా బదిలీ చేస్తామనడం ప్రభుత్వ నిబంధనలకు వక్ర భాష్యం చెప్పడమేనని జేఏసీ నాయకులు వివరించారు.
ఎస్సీ అభివృద్ధి శాఖ కమిషనర్ మరో అడుగుముందు వేసి ప్రభుత్వం ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులకు కల్పించిన వెసులుబాటును ఇవ్వడానికి నిరాకరించడం వివాదస్పదమవుతోంది. మరికొన్ని శాఖలలో అధ్యక్ష, కార్యదర్శులకే మినహాయింపు ఇస్తున్నారని.. కానీ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులో కార్యవర్గం మొతానికి వర్తిస్తుందని జేఏసీ నాయకులు వివరించారు. ఆయుష్ శాఖలో ఖాళీలను వెల్లడించకపోవడం, బదిలీ అర్హత కలిగిన ఉద్యోగుల సీనియారిటీ జాబితాను ప్రకటించకపోవడం, ఉద్యోగుల బదిలీలు కోరుకునే ప్రదేశాలకు సంబంధించిన ఐచ్చికాలను (ఆప్షన్) కోరకపోవడంపై ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.
మే 31వ తేదీ వరకు మొత్తం బదిలీల ప్రక్రియ ముగిసిపోవాలని ప్రభుత్వం చెబుతున్నా ఆదాయాన్ని సముపార్జించే ఎక్సైజ్ (ఆబ్కారీ), వాణిజ్య పన్నుల శాఖలలో బదిలీల ఊసే లేకపోవడం.. ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం విస్తుగొలుపుతోందని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను ఉన్నతాధికారులే పాటించకపోవడం ఏమిటని ఉద్యోగుల జేఏసీ నాయకులు ప్రశ్నించారు. ఇటువంటి అలక్షపూరిత వైఖరిని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరుగుతుందని తెలిపారు. ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు ఉల్లంఘించే వివిధ శాఖల అధికారుల కార్యాలయాల ముందు ధర్నా చేస్తామని ఉద్యోగుల జేఏసీ నాయకులు హెచ్చరించారు.