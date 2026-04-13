Ration Card: రేషన్ హోల్డర్స్ డోంట్ వర్రీ.. ఈ నెల 30 దాకా తెలంగాణలో సన్నబియ్యం పంపిణీ!

Ration Distribution Till The 30th Of This Month: రేషన్ కార్డుదారులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒకేసారి ఏప్రిల్, మే, జూన్ మూడు నెలలకు సంబంధించిన రేషన్ బియ్యాన్ని పంపిణీ చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. కేంద్రం ఇటీవల ఒకేసారి మూడు నెలల రేషన్ పంపిణీ చేయాలని.. రాష్ట్రాలకు ఆదేశాలు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో ఏప్రిల్ 1 నుంచే తెలంగాణలో సన్నబియ్యం పంపిణీ చేస్తున్నారు.
అయితే 3 నెలల బియ్యం ఒకేసారి ఇస్తుండటంతో రేషన్ షాప్స్ కిటకిటలాడుతున్నాయి. ఇప్పుడు తీసుకోకపోతే మళ్లీ 3 నెలల వరకు ఇవ్వరని.. షాపుల వద్ద ప్రజలు బారులు తీరుతున్నారు. దీంతో ఉదయం నుంచే రేషన్ షాప్స్ వద్ద క్యూలైన్లు కనిపిస్తున్నాయి. సర్వర్ సమస్యలు, ఈపోస్ మెషిన్స్ ఆగిపోవడం, స్టాక్ అయిపోవడంతో చాలా మందికి ఇంకా రేషన్ అందలేదు. దీంతో ఎవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన పనిలేదని, ఈ నెల 30వ తేదీ వరకు రేషన్ బియ్యం ఇస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు.
తెలంగాణలో రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ రేషన్ కార్డుదారులకు సన్నబియ్యం పంపిణీ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఒకేసారి మూడు నెలల రేషన్ ఇవ్వనున్న నేపథ్యంలో.. రేషన్ కార్డుదారులకు నెలకు 6 కేజీల చొప్పున మొత్తం 18 కేజీల సన్నబియ్యం ఇవ్వనున్నారు. ఎండల తీవ్రత దృష్ట్యా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏప్రిల్, మే, జూన్ నెలలకు సంబంధించిన రేషన్ను ఏప్రిల్లోనే ఇవ్వనుంది.
హైదరాబాద్ జిల్లాలో మొత్తం 8 లక్షల 40 వేల 345 రేషన్ కార్డులు ఉండగా.. అందులో నమోదైన 32,24,284 మందికి.. 59,510.604 మెట్రిక్ టన్నుల సన్నబియ్యం పంపిణీ చేస్తున్నారు. అయితే మూడు నెలల రేషన్ పంపిణీకి తగ్గట్టుగా అవసరమైన బియ్యం నిల్వలు ఉన్నాయని.. డీలర్లు తమ షాపులకు తీసుకెళ్లాలని ఇప్పటికే జిల్లా స్థాయి సివిల్ సప్లై అధికారులు ఆదేశించారు.
ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి నెలాఖరు దాకా రేషన్ పంపిణీ కార్యక్రమం కొనసాగనుంది. దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వం డీలర్లకు దశల వారీగా బియ్యం సరఫరా చేయనుంది. ఒకేసారి 3 నెలల బియ్యం ఇవ్వనున్న నేపథ్యంలో లబ్ధిదారులు ఈ-పాస్ (ePOS) మెషీన్లో మూడు సార్లు వేలిముద్ర వేయాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల ఒక్కో వినియోగదారుడికి బియ్యం ఇవ్వడానికి సమయం కాస్త ఎక్కువ పడుతుంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని లబ్ధిదారులు తమకు సహకరించాలని రేషన్ డీలర్లు కోరుతున్నారు.
Also Read: Dost Notification 2026: తెలంగాణలో డిగ్రీ ప్రవేశాలకు 'దోస్త్' నోటిఫికేషన్ విడుదల.. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ఇలా!
Also Read: CBSE 10th Result 2026: విద్యార్థులకు అలర్ట్.. రేపే సీబీఎస్ఈ 10వ తరగతి ఫలితాలు.. రిజల్ట్ లింక్ ఇదే!
