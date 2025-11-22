Telangana govt finalized reservations in local body elections: తెలంగాణలో సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. గత కొన్ని నెలలుగా స్థానిక ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్ల అంశం హాట్ టాపిక్ గా మారిన విషయం తెలిసిందే.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం తెలంగాణ ప్రభుత్వం సర్పంచ్ , వార్డు సభ్యుల విధివిధానాల ఎన్నికలపై జీవో నెంబర్ 46 ను విడుదల చేసింది. అదే విధంగా సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్లు 50 శాతంకు మించకూడదని స్పష్టం చేసింది.
ఎస్పీ, ఎస్టీ, బీసీ, మహిళా రిజర్వేషన్లు రోటెషన్ పద్దతిలో అమలుచేస్తామన్నారు. ఎస్టీ రిజర్వేషన్లు ఖరారయ్యాక.. ఎస్సీ, బీసీ రిజర్వేషన్లు ఉంటాయని తెలంగాణ సీఎస్ రామకృష్ణారావు అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.