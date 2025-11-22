English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Local Body Elections: తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు.. రిజర్వేషన్‌లపై అధికారిక జీవో విడుదల..

Telangana local body polls: తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్లు 50 శాతానికి మించకూడదని  జీవో 46 ను విడుదల చేసింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 22, 2025, 01:45 PM IST
  • తెలంగాణలో రిజర్వేషన్లపై ప్రభుత్వం జీవో జారీ..
  • సర్పంచ్, వార్డు ఎన్నికలపై విధి విధానాలు ఖరారు..

Telangana govt finalized reservations in local body elections: తెలంగాణలో సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. గత కొన్ని నెలలుగా స్థానిక ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్ల అంశం హాట్ టాపిక్ గా మారిన విషయం తెలిసిందే.  

ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం తెలంగాణ ప్రభుత్వం  సర్పంచ్ , వార్డు సభ్యుల విధివిధానాల ఎన్నికలపై జీవో నెంబర్ 46  ను విడుదల చేసింది. అదే విధంగా సర్పంచ్  ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్లు 50 శాతంకు మించకూడదని స్పష్టం చేసింది.

Read more: Brs KCR Rappa Rappa flexi: ఖైరతాబాద్‌లో మొదలైన ఉపఎన్నిక ఫైటింగ్.. రప్పా రప్పా అంటు వెలిసిన బీఆర్ఎస్ ఫ్లెక్సీలు..

ఎస్పీ, ఎస్టీ, బీసీ, మహిళా రిజర్వేషన్లు రోటెషన్ పద్దతిలో అమలుచేస్తామన్నారు. ఎస్టీ రిజర్వేషన్లు ఖరారయ్యాక.. ఎస్సీ, బీసీ రిజర్వేషన్లు ఉంటాయని తెలంగాణ సీఎస్ రామకృష్ణారావు అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు.

