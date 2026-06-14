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Telangana: రేపటి నుంచే ప్రభుత్వ బడుల్లో ఉచిత బ్రేక్‌ఫాస్ట్.. సర్కార్ సరికొత్త కానుక..

Telangana Govt Schools Breakfast Scheme: తొలి విడుదల 8 జిల్లాల ప్రభుత్వ పాఠశాలలతో పాటు ఇంటర్ కాలేజీల్లో చదివే విద్యార్థులకు అల్పాహారాన్ని అందించబోతున్నారు ఉచిత బ్రేక్ ఫాస్ట్ పథకం రేపటి నుంచి ప్రారంభం కాబోతోంది. ఇందులో భాగంగా తొలి విడతగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న కొన్ని పాఠశాలలో మాత్రమే ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 14, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:55 AM IST
Telangana: రేపటి నుంచే ప్రభుత్వ బడుల్లో ఉచిత బ్రేక్‌ఫాస్ట్.. సర్కార్ సరికొత్త కానుక..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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