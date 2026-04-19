Indiramma Illu: ఇందిరమ్మ లబ్ధిదారులకు బిగ్ గిఫ్ట్.. ఇల్లు కట్టాల్సిన పని లేదు.. వారందరికీ డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లు అందజేత!

Indiramma L2 Beneficiaries: ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకి రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. పేదల సొంతింటి కల సాకారం కోసం ఇందిరమ్మ ఇళ్లు పంపిణీ చేస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే. దీనిలో భాగంగా ఇంటి నిర్మాణం కోసం ప్రభుత్వం రూ. 5 లక్షల ఆర్థిక సాయం అందిస్తోంది. అలానే ఇంటి స్థలం లేని వారికి స్థలం కూడా కేటాయిస్తోంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇంటి నిర్మాణం కోసం సొంతంగా స్థలం లేని వారికి శుభవార్త చెప్పింది. వారికి డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లను కేటాయించేందుకు ముందుకు వచ్చింది.
గత ప్రభుత్వ హయాంలో నిర్మాణం చేపట్టి వివిధ కారణాల వల్ల మధ్యలో ఆగిపోయిన, పూర్తయిన డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లను ఇకపై ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం కింద అర్హులైన వారికి కేటాయించాలని కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. అయితే గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో మొత్తం 18 వేల 816 డబుల్ బెడ్రూమ్ల ఇళ్లు మంజూరు కాగా అందులో ప్రస్తుతం సుమారు 10 వేల 353 ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తైంది. అయితే, లబ్ధిదారుల ఎంపిక జరగని 5 వేల ఇళ్లతో పాటు.. అసంపూర్తిగా ఉన్న మరో 3 వేల 550 ఇళ్లను కలిపి మొత్తం 8 వేల పైచిలుకు ఇళ్లను ఇందిరమ్మ పథకంలోని L2 కేటగిరికి చెందిన అంటే సొంత స్థలం లేని పేదలకు అప్పగించనున్నారు.
అంతేకాకుండా నిర్మాణం మధ్యలో ఆగిపోయిన డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లను పూర్తి చేసే బాధ్యతను లబ్ధిదారులకు అప్పగించేందుకు ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చింది. దీని కోసం ఆయా ఇళ్ల నిర్మాణాలకు సంబంధించి పాత కాంట్రాక్టర్లతో చేసుకున్న అగ్రిమెంట్లను రద్దు చేసి వాటిని ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు అందించనుంది. అలానే మధ్యలో వదిలేసిన ఇంటి నిర్మాణాలను పూర్తి చేయడానికి గాను ఒక్కో ఇంటికి ప్రభుత్వం రూ. 5 లక్షల ఆర్థిక సాయాన్ని అందిస్తోంది. ఈ మొత్తాన్ని 4 విడతల్లో లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో జమ చేయనుంది. లబ్ధిదారులే స్వయంగా పనులు చూసుకోవడం వల్ల నాణ్యత పెరగడంతో పాటు పనులు త్వరగా పూర్తవుతాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అయితే ఇప్పటికే ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకంలో భాగంగా ప్రతి నియోజకవర్గానికి 3 వేల 500 ఇళ్లను కేటాయించిన ప్రభుత్వం.. త్వరలోనే రెండో విడత లబ్ధిదారుల ఎంపిక ప్రక్రియను కూడా ప్రారంభించేందుకు కసరత్తు చేస్తోంది.
