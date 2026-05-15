Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /Indiramma Housing Scheme: ఇందిరమ్మ ఇండ్లపై ప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్.. ఇక నో టెన్షన్‌..!

Indiramma Housing Scheme: ఇందిరమ్మ ఇండ్లపై ప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్.. ఇక నో టెన్షన్‌..!

Telangana Housing Scheme 2026: ఇందిరమ్మ ఇండ్లపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది. ఇందిరమ్మ ఇండ్ల మంజూరు నిరంతర ప్రక్రియ అని మంత్రి పొంగులేటి తెలిపారు. జూన్ 2న ఆదిలాబాద్ నుంచి రెండో విడత ప్రారంభిమిస్తామని.. గూడులేని ప్రతి పేద కుటుంబానికి సొంత ఇల్లు అందజేస్తామన్నారు. జాయింట్ సర్వే తో భూ సరిహద్దు వివాదాలకు శాశ్వత పరిష్కారం లభిస్తుందన్నారు.  
Written ByAshok Krindinti Updated byAshok Krindinti
Published: May 15, 2026, 07:25 PM IST|Updated: May 15, 2026, 07:25 PM IST
Indiramma Housing Scheme: ఇందిరమ్మ ఇండ్లపై ప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్.. ఇక నో టెన్షన్‌..!
Image Credit: Indiramma Housing Scheme (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Supreme Court: ప్రధాని మోదీ పిలుపు.. ఇంధనం పొదుపు చర్యలపై సుప్రీంకోర్టు కీలక నిర్ణయం

Supreme Court: ప్రధాని మోదీ పిలుపు.. ఇంధనం పొదుపు చర్యలపై సుప్రీంకోర్టు కీలక నిర్ణయం

Supreme Court39 min ago
2

Bandi Bhagirath Pocso Case: బండి సంజయ్‌కు బిగ్ రిలీఫ్.. భగీరథ్ పోక్సో వివాదంలో

Bandi Bhagirath pocso case1 hr ago
3

హైదరాబాద్ Vs బెంగళూరు మ్యాచ్ టికెట్లు నిమిషాల్లో ఖాళీ..ధరలు భారీగా పెంపు!

SRH vs RCB News1 hr ago
4

Telangana Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తీపి కబురు.. పీఆర్‌సీపై కీలక ముందడుగు

govt employees1 hr ago
5

Indiramma Housing Scheme: ఇందిరమ్మ ఇండ్లపై ప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్.. ఇక నో టెన్షన్‌..

Indiramma Illu1 hr ago