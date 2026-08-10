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తెలంగాణ ప్రభుత్వం భరోసా.. 4.21 లక్షల మందికి గుడ్‌న్యూస్

Telangana Fishermen Insurance Scheme: మత్స్యకారులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. 4.21 లక్షలకుపైగా నమోదిత మత్స్యకారులకు గ్రూప్ ప్రమాద బీమాకు ఆమోదం తెలిపింది. ప్రమాదవశాత్తు మరణం, వికలాంగులకు రూ.5 లక్షల వరకు బీమా రక్షణ కల్పించనుంది. మత్స్యకారుల సామాజిక భద్రతకు ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యత మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి తెలిపారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 10, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 04:59 PM IST
తెలంగాణ ప్రభుత్వం భరోసా.. 4.21 లక్షల మందికి గుడ్‌న్యూస్
Image Credit: GAIS 2026 (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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తెలంగాణ ప్రభుత్వం భరోసా.. 4.21 లక్షల మందికి గుడ్‌న్యూస్
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