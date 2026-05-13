Telangana Govt: తెలంగాణలోని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. హైదరాబాద్ నగరంలో సొంత ఇంటి స్థలం ఉన్న వారికి అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పింది. హైదరాబాద్లో సొంత స్థలం ఉన్న వారికి నెలాఖరులోగా ఇందిరమ్మ ఇల్లు మంజూరు చేసేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది.
ఉమ్మడి రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్ జిల్లాలకు సంబంధించిన హౌసింగ్, రెవెన్యూ అంశాలపై అధికారులతో మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సమీక్షలో పలు శాఖల మంత్రులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి పొంగులేటి మాట్లాడుతూ.. హైదరాబాద్లో సొంత స్థలం ఉండి, ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకానికి అర్హులైన వారికి మే నెల చివరిలోగా ఇంటి మంజూరు పత్రాలను అందజేస్తామని వెల్లడించారు. అలాగే జూన్ 2న ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం కింద ఇళ్ల మంజూరు ప్రారంభించనున్నట్లు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
ఇందుకు సంబంధించిన విధివిధానాలపై ఈ నెల 21వ తేదీన జరగనున్న మంత్రివర్గ సమావేశంలో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు మంత్రి చెప్పారు. లబ్ధిదారులకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను కేటాయించడానికి యుద్ధప్రాతిపదికన స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించాలని మంత్రి పొంగులేటి అధికారులను ఆదేశించారు.
కాలనీలకు 5 లేదంటే 8 కిలోమీటర్లలోపు ఉన్న వారినే ఎంపిక చేయాలని స్పష్టం చేశారు. పేదలు నివస్తున్న ప్రాంతాలకు 5 నుంచి 8 కిలో మీటర్ల పరిధిలోనే ఇందిరమ్మ ఇళ్లను నిర్మించుకునే విధంగా నియోజకవర్గాన్ని యూనిట్గా తీసుకొని స్థలాలు గుర్తించి, ప్రతిపాదనలను సిద్ధం చేయాలని అధికారులను మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఆదేశించారు.
