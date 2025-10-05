English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cough Syrup: పిల్లల్లో దగ్గు తగ్గించడానికి కోల్డ్రిఫ్ సిరప్ వాడకూడదని ప్రజల్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అలర్ట్ చేసింది. ఈ మందులో పారాసిటమాల్, ఫినైల్‌ఫ్రైన్ హైడ్రోక్లోరైడ్, క్లోర్‌ఫెనిరమిన్ మలేట్ వంటి మిశ్రమాలు ఉన్నాయి. ఇటీవల మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్‌లో ఈ దగ్గు మందు తాగి చాలా మంది చిన్నారులు మరణించారు. ఈ ఘటనలపై అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 5, 2025, 02:22 PM IST

Be Careful: అలర్ట్.. అలర్ట్.. ఆ దగ్గు సిరప్‌తో జాగ్రత్త.. వెంటనే ఆపేయండి.. ప్రజలకు తెలంగాణ సర్కార్ కీలక హెచ్చరిక

Coldrif cough syrup Banned: పిల్లల్లో దగ్గు తగ్గించడానికి కోల్డ్రిఫ్ సిరప్ వాడకూడదని ప్రజల్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అలర్ట్ చేసింది. ఈ మందులో పారాసిటమాల్, ఫినైల్‌ఫ్రైన్ హైడ్రోక్లోరైడ్, క్లోర్‌ఫెనిరమిన్ మలేట్ వంటి మిశ్రమాలు ఉన్నాయి. ఇటీవల మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్‌లో ఈ దగ్గు మందు తాగి చాలా మంది చిన్నారులు మరణించారు. ఈ ఘటనలపై అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పిల్లలకు దగ్గు మందులు సూచించిన ఒక వైద్యుడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. పిల్లలకు ఏ మందులు ఇవ్వాలో వైద్యుల సలహా తీసుకోవాలని, ఎలాంటి స్వయం చికిత్సా చేయకూడదని ప్రభుత్వం సూచించింది.

కోల్డ్రిఫ్ మందును వాడొద్దంటూ హెచ్చరికలు జారీ..
తెలంగాణ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్.. పిల్లలకు దగ్గు తగ్గేందుకు వాడే కోల్డ్రిఫ్ మందును వాడొద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. తమిళనాడు, కాంచిపురం జిల్లా సుంగువచతిరంలోని ఓ ఫార్మా కంపెనీలో తయారైన ఎస్ఆర్ 13 బ్యాచ్ నంబర్ కోల్డ్రిఫ్ సిరఫ్‌లో.. డైఇథిలీన్ గ్లైకాల్ (DEG) అనే విషపూరిత పదార్థాలు ఉన్నాయని ఆరోపణలు రావడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రమత్తమైంది. ఈ మేరకు ఆ దగ్గు మందును వాడొద్దని సూచించింది.

సిరప్‌ను వెంటనే ఆపేసి ఫ్రీజ్ చేయండి..
తెలంగాణలో రిటైర్లు, హోల్‌సేలర్లు ఆసుపత్రుల్లో ఉన్న ఎస్ఆర్ 13 బ్యాచ్ నంబర్ కోల్డ్రిఫ్ సిరప్‌ను వెంటనే ఆపేసి ఫ్రీజ్ చేయాలని డ్రగ్స్ ఇన్‌స్పెక్టర్లు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఇప్పటికే ఎవరైనా ఈ సిరప్ కలిగి ఉంటే తక్షణమే డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1800 599 6969కు కాల్ చేసి సమాచారం తెలియజేయాలని ప్రభుత్వం సూచించింది. పిల్లల ఆరోగ్యం కోసం ఈ మందు వాడకూడదని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

15 రోజుల్లోనే 11 మంది మ‌ృతి..
మధ్యప్రదేశ్‌లోని చింద్వాడ జిల్లాలో కోల్డ్రిఫ్ దగ్గు సిరప్ తాగిన చిన్నారులు 15 రోజుల్లోనే 11 మంది కిడ్నీఫెయిలై మరణించారు. ఈ ఘటనలు గుర్తుచేస్తూ ప్రభుత్వం ఆ సిరప్‌ను పూర్తిగా నిషేధించి విచారణకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పిల్లలకు ఈ మందు సూచించిన వైద్యుడు ప్రవీణ్ సోనీని భోపాల్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అంతేకాకుండా ఈ సిరప్ తయారు చేసే ఫార్మా స్క్వింటికల్స్ కంపెనీపై కూడా కేసు నమోదు చేశారు. ఈ కంపెనీ తమిళనాడులోని కాంచీపురంలో ఉంది. పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి ప్రభుత్వం తీవ్ర చర్యలు తీసుకుంటోంది.

తమిళనాడు, కేరళలో సిరప్ అమ్మకాల నిషేధం..
కోల్డ్రిఫ్ సిరప్‌లో కిడ్నీలకు తీవ్ర హాని కలిగించే విషపదార్థాలు ఉన్నాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ సంఘటనల తర్వాత తమిళనాడు ప్రభుత్వం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ సిరప్ అమ్మకాలు వాడకాన్ని పూర్తిగా నిషేధించింది. అలాగే కేరళ ప్రభుత్వం కూడా ఈ దగ్గు సిరప్ విక్రయాలను అడ్డుకుని మూసివేసింది. కేరళ ఆరోగ్య మంత్రి వీణా జార్జ్ చెప్పినట్లు డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసిన మొదటి విచారణలో ఈ సిరప్ బ్యాచ్ రాష్ట్రంలో అమ్మకాలు జరగలేదని తేలింది. అయినప్పటికీ ఆరోగ్యం కోసం పూర్తిగా నిలిపివేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. తాజాగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా ఈ సిరప్ వాడకూడదని ప్రజలకు సూచించింది.

