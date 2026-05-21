Telangana Minimum Wages Hike 2026: తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం దగ్గర పడుతున్న వేళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కార్మికులకు తీపి కబురును అందించింది. దాదాపుగా పదేళ్ల కాలం పాటు ఎదురుచూస్తున్న కనీస వేతనాల పెంపునకు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ కానుకగా.. జూన్ 2వ తేదీ నుంచి ఈ పెంచిన వేతనాలు అమలులోకి రానున్నాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
కార్మికుల జీతాల్లో కొత్తగా జరగనున్న మార్పులను ఇప్పుడు స్పష్టంగా తెలుసుకుందాం.
|కార్మికుల విభాగం (కేటగిరీ)
|పాత కనీస వేతనం
|కొత్త కనీస వేతనం
|అన్స్కిల్డ్ (Unskilled)
|రూ.12,000
|రూ.16,000
|సెమీ స్కిల్డ్ (Semi-Skilled)
|రూ.13,590
|రూ.15,000
|స్కిల్డ్ (Skilled)
|రూ.17,000
|రూ.18,000
|హైస్కిల్డ్ (Highly Skilled)
|రూ.14,600
|రూ.20,000
కొత్తగా మూడు జోన్లు..
గతంలో కేవలం అర్బన్, రూరల్ అనే రెండు జోన్లు మాత్రమే ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వం మూడు జోన్లను ఏర్పాటు చేసింది. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని కార్మికులకు కనీస వేతనం ఎక్కువగా ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంది. అలాగే కార్మికులను వారి పనితనాన్ని బట్టి అన్స్కిల్డ్, సెమీ స్కిల్డ్, స్కిల్డ్, హైస్కిల్డ్ అనే నాలుగు కేటగిరిలుగా విభజించారు.
"గడిచిన 15 ఏళ్లుగా కార్మికుల వేతన సవరణ జరగలేదు. గత ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్ల దాదాపు కోటీ 11 లక్షల మంది కార్మికులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. మా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే సబ్ కమిటీ వేసి కార్మికుల హక్కులను కాపాడేలా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం" అని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.
ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి యువతకు ఒక కీలక విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రస్తుత కాలానికి అనుగుణంగా యువత తమ సాంకేతిక నైపుణ్యాలను పెంచుకోవాలని కోరారు. నైపుణ్యం కలిగిన మన యువశక్తిని పంపించాల్సిందిగా అంతర్జాతీయంగా ఎన్నో దేశాలు తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని సంప్రదిస్తున్నాయని, అందుకే స్కిల్ డెవలప్మెంట్పై దృష్టి పెట్టాలని ఆయన సూచించారు.
