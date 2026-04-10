English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana DA Hike 2026: ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. డీఏ పెంపు ప్రకటన

Telangana DA Hike 2026: ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. డీఏ పెంపు ప్రకటన

Telangana RTC DA Hike: ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు డీఏ పెంచుతున్నట్లు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.  2.1 శాతం డీఏను పెంచుతున్నట్లు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. పెంచిన డీఏ జనవరి 1, 2026 నుంచి అమల్లోకి రానుంది.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Apr 10, 2026, 11:56 AM IST

Trending Photos

Telangana RTC DA Hike: తెలంగాణ ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. ఈ క్యాలెండర్ సంవత్సరం (2026) నుంచి 2.1 శాతం డీఏను పెంచుతున్నట్లు రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ప్రకటించారు. ఇంతకు ముందు 50.7 శాతం డీఏ ఉండగా.. ఇపుడు దాన్ని 52.8 శాతానికి పెంచినట్లు వెల్లడించారు. పెరిగిన DA జనవరి 1, 2026 నుంచి అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. గడిచిన మూడు నెలలకు గాను ఒక్కో నెలలో సప్లిమెంటరీ బిల్స్ ద్వారా చెల్లించనున్న చెప్పారు. ఇక పెరిగిన డీఏ ద్వారా ఆర్టీసీపై ప్రతి నెల 2.82 కోట్ల రూపాయల అదనపు భారం పడనుంది. చివరగా జూలై 2025 లో కూడా 2.1 శాతం డీఏను పెంచిన విషయం తెలిసిందే. జూలై 2025 లో 48.6 శాతం నుంచి 50.7 శాతానికి డీఏను పెంచింది. ప్రస్తుతం పెరిగిన 2.1 శాతం డీఏతో  52.8 శాతానికి చేరింది.

Add Zee News as a Preferred Source

మే 2024 లో RPS - 2017 అమలు తరువాత ఉద్యోగులకు చెల్లించాల్సిన డీఏ బకాయిలు లేవు. డీఏ పెంపు సందర్భంగా ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు డీఏ ప్రకటించడం పట్ల  మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ను ఆర్టీసీ ఎండీ, ఇతర ఉన్నతాధికారులు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. అనంతరం ఆర్టీసీలో పెండింగ్ పనులు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై పలు రీజియన్‌లో ఆర్ఎంలతో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు.

పెండింగ్ పనులు వేగవంతం చేయాలని అధికారులకు మంత్రి సూచించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు సంబంధించి ఉన్న ఏకైక పెండింగ్ డీఏను ప్రభుత్వం విడుదల చేసిందని తెలిపారు. జనవరి 2026 నుంచి 2.1 శాతం పెరిగిన డీఏ అమలులోకి వచ్చిందని.. దీంతో సవరించిన డీఏ వల్ల 52.8 శాతానికి చేరిందన్నారు. జనవరి నుంచి ఇవ్వాల్సిన పెండింగ్ డీఏలు భవిష్యత్‌లో వచ్చే మూడు నెలలకు గాను ఒక్కో నెలలో విడుదల చేస్తామన్నారు. తెలంగాణ ప్రజా పాలన ప్రభుత్వంలో మొదటి నుంచి ఆర్టీసీ సంస్థ పరిరక్షణ, ఉద్యోగుల సంక్షేమం, ప్రయాణికుల సౌల్యభం కేంద్రంగా పని చేస్తుందన్నారు.

"సంస్థకు ప్రధానంగా కార్మికుల సంక్షేమంపై వారికి సంబంధించిన ఆరోగ్య సంరక్షణకు ఆసుపత్రి అప్గ్రెడేషన్, కారుణ్య నియామకాలు, దీర్ఘ కాలంగా రీమూవ్ అయిన వారిని త్రిమెన్ కమిటీ ద్వారా తిరిగి ఉద్యోగాల్లోకి తీసుకోవడం, కొత్త నియామకాలు చేపట్టి పని భారం తగ్గించడం, కొత్త బస్సులు కొనుగోలు లాంటి అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తుంది. పెండింగ్ లో ఉన్న డీఏ 2.1 శాతం పెంచడం వల్ల గతంలో ఉన్న 50.7 శాతం నుండి 52.8 శాతానికి పెరిగింది. తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి ఆర్టీసీ ఉద్యోగులందరికీ ఇది ఉపయోగపడుతుంది. తెలంగాణలో లైఫ్ లైన్‌గా ఉన్న ఆర్టీసీ నీ మరింత ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లలా కృషి చేయాలి. ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుంది." అని మంత్రి పొన్నం వెల్లడించారు.

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangana DA HikeDA hikeTGSRTC DA hike 2026RTC DA Hike 2026DA hike 2026

Trending News