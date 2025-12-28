Hyderabad Numaish 2026: హైదరాబాద్ వాసులకు గుడ్ న్యూస్.. నాంపల్లి నుమాయిష్ షురు.. ఎప్పటి నుంచంటే..?.

Telangana govt key announcement on Hyderabad nampally numaish exhibition 2026: ప్రతి ఏడాది మాదిరిగానే ఈ సంవత్సరం కూడా నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ నుమాయిష్ కు రెడీ అయిపోయింది. ఈ సారి కూడా ఎగ్జిబిషన్ కు వచ్చే వారి కోసం అన్నిరకాల ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. నాంపల్లి నుమాయిష్ 85 అఖిల భారత్ పారిశ్రామిక వస్తు ప్రదర్శన (నుమాయిష్ 2026) జనవరి 1 నుంచి ఫిబ్రవరి 15 వరకు కొనసాగుతుందని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు వెల్లడించారు. అదే విధంగా నుమాయిష్ ను.. మంత్రులు భట్టి విక్రమార్క, కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి ప్రారంభిస్తారని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు తెలిపారు.
ప్రతి రోజు రాత్రి 10.30 గంటలకు నుమాయిష్ స్టాల్స్ తెరిచి ఉంటాయన్నారు. శని, ఆదివారాల్లో మాత్రం రాత్రి 11 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటాయని చెప్పారు.నుమాయిష్ లో ప్రవేశ రుసుము రూ. 50 గా నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. ఐదేళ్లలోపు చిన్నారులకు ఇందులో ఉచితంగా ప్రవేశం కల్పించారు. అంతే కాకుండా.. ఈసారి ఏకంగా అన్నిరకాలు స్టాళ్లను కల్పుకుని మొత్తం 1,050 స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు.
ఇక నుమాయిష్లో హ్యాండ్లూమ్స్, రెడీమెడ్ గార్మెంట్స్, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు, ఇంటి ఫర్నీచర్, బొమ్మలతో పాటు ఇతర వస్తువులను విక్రయిస్తారని తెలిపారు. ఫుడ్ స్టాల్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు పేర్కొన్నారు.
ముఖ్యంగా పార్కింగ్ ఇతర విషయాల్లో ప్రజలకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అన్నిరకాల ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ లో ప్రతి ఏటా జరిగి నుమాయిష్ కు ఇక్కడ వారు మాత్రమే కాకుండా స్థానికేతరులు కూడా ఎక్కువగా వస్తుంటారు. చిన్న, పెద్దా తేడాలేకుండా నుమాయిష్ లో ఫుల్ జోష్ గా ఎంజాయ్ చేస్తారు.
