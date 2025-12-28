English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Hyderabad Numaish 2026: హైదరాబాద్ వాసులకు గుడ్ న్యూస్.. నాంపల్లి నుమాయిష్ షురు.. ఎప్పటి నుంచంటే..?.

Nampally numaish 2026 update: న్యూ ఇయర్ వేళ నాంపల్లిలో నుమాయిష్ కు అన్నిరకాల ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం దీనిపై కీలక ప్రకటన చేసింది. జనవరి 1 నుంచి ఫిబ్రవరి 15 వరకు నుమాయిష్ ను కొనసాగుతుందని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు కీలక ప్రకటన చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 28, 2025, 06:46 PM IST
  • నుమాయిష్ పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన..
  • జనవరి 1 నుంచి ప్రారంభం..

Telangana govt key announcement on Hyderabad nampally numaish exhibition 2026: ప్రతి ఏడాది మాదిరిగానే ఈ సంవత్సరం కూడా నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ నుమాయిష్ కు రెడీ అయిపోయింది. ఈ సారి కూడా ఎగ్జిబిషన్ కు వచ్చే వారి కోసం  అన్నిరకాల ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.  నాంపల్లి నుమాయిష్ 85 అఖిల భారత్ పారిశ్రామిక వస్తు ప్రదర్శన (నుమాయిష్ 2026) జనవరి 1 నుంచి ఫిబ్రవరి 15 వరకు కొనసాగుతుందని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు వెల్లడించారు. అదే విధంగా నుమాయిష్ ను.. మంత్రులు భట్టి విక్రమార్క, కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి ప్రారంభిస్తారని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు తెలిపారు.

ప్ర‌తి రోజు రాత్రి 10.30 గంట‌ల‌కు నుమాయిష్ స్టాల్స్ తెరిచి ఉంటాయ‌న్నారు. శ‌ని, ఆదివారాల్లో మాత్రం రాత్రి 11 గంట‌ల వ‌ర‌కు అందుబాటులో ఉంటాయ‌ని చెప్పారు.నుమాయిష్ లో ప్రవేశ రుసుము రూ. 50 గా నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. ఐదేళ్లలోపు చిన్నారులకు ఇందులో ఉచితంగా ప్రవేశం కల్పించారు. అంతే కాకుండా.. ఈసారి ఏకంగా అన్నిరకాలు స్టాళ్లను కల్పుకుని మొత్తం 1,050 స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు.

  ఇక నుమాయిష్‌లో హ్యాండ్లూమ్స్, రెడీమెడ్ గార్మెంట్స్, ఎల‌క్ట్రానిక్ ప‌రిక‌రాలు, ఇంటి ఫ‌ర్నీచ‌ర్, బొమ్మ‌లతో పాటు ఇత‌ర వ‌స్తువుల‌ను విక్ర‌యిస్తార‌ని తెలిపారు. ఫుడ్ స్టాల్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయ‌ని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు పేర్కొన్నారు.

Read more: Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్‌కు ఊహించని ఝలక్.!. ఆ విన్నపాన్ని తిరస్కరించిన టీటీడీ.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

ముఖ్యంగా పార్కింగ్ ఇతర విషయాల్లో ప్రజలకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అన్నిరకాల ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ లో ప్రతి ఏటా జరిగి నుమాయిష్ కు ఇక్కడ వారు మాత్రమే కాకుండా స్థానికేతరులు కూడా ఎక్కువగా వస్తుంటారు. చిన్న, పెద్దా తేడాలేకుండా నుమాయిష్ లో ఫుల్ జోష్ గా ఎంజాయ్ చేస్తారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

