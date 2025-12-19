Telangana Govt: విద్యార్థులకు బంపర్ న్యూస్.. రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. వచ్చే ఏడాది నుంచి అమల్లోకి..!

Telangana Government Key Decision: తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకునేందుకు సిద్ధమైంది. రాష్ట్రంలో మోడల్ స్కూళ్లలో అడ్మిషన్ల విధానంలో మార్పులు చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. ఇందుకు సంబంధించి విద్యాశాఖ అధికారులు ప్రభుత్వానికి ఇప్పటికే ప్రపోజల్స్ పంపించారు.
తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 194 మోడల్ స్కూళ్లు ఉన్నాయి. వీటిలో ఆరవ తరగతి నుంచి ఇంటర్ వరకు విద్యాబోధన అందుబాటులో ఉంది. అయితే, గురుకులాల్లో ఐదవ తరగతి నుంచి క్లాసులు ప్రారంభం అవుతున్నాయి. దీంతో ఇప్పుడు ఇదే విధానాన్ని మోడల్ స్కూళ్లలోనూ ప్రవేశపెట్టాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
ఇప్పటికే ఇందుకు సంబంధించిన ప్రపోజల్స్ను విద్యాశాఖ అధికారులు ప్రభుత్వానికి పంపించారు. ఇక సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నుండి గ్రీన్ సిగ్నల్ రాగానే.. వచ్చే అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి మోడల్ స్కూళ్లలో ఐదవ తరగతికే అడ్మిషన్లు మొదలుపెట్టాలని నిర్ణయించారు. అంతేకాకుండా ప్రభుత్వం నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ రాగానే 5, 6 తరగతుల్లో అడ్మిషన్ల కోసం ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ పెట్టేందుకు విద్యాశాఖ అధికారులు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
ఒకవేళ ప్రభుత్వం నుంచి ఈ ప్రపోజల్కు అనుమతి లభిస్తే.. 5, 6 తరగతులకు ఒకే సమయంలో ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి రావడం లేట్ అయితే మాత్రం.. ఎప్పటిలాగే కేవలం 6వ తరగతి అడ్మిషన్ల కోసమే నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేందుకు అధికారులు సిద్ధంగా ఉన్నారు. దీనికి అనుగుణంగా జనవరిలో నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. మరి ఈ కొత్త తరగతుల ప్రారంభంపై.. తెలంగాణ సర్కార్ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో చూడాలి.
