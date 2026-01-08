Telangana: 10వ తరగతి విద్యార్థులకు శుభవార్త.. రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ కీలక నిర్ణయం..!

Good News For SSC Stundents: తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలోని టెన్త్ క్లాస్ విద్యార్థులకు సాయంత్రం వేళ స్నాక్స్ అందించాలని నిర్ణయించింది. ఫిబ్రవరి 16వ తేదీ నుంచి మార్చి 10వ తేదీ వరకు మొత్తం 19 రోజుల పాటు వీటిని అందించనున్నారు. ఈ మేరకు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. వీటి కోసం సమగ్ర శిక్షా అభియాన్ నిధుల నుంచి రూ. 4.23 కోట్లు మంజూరు చేశారు.
రాష్ట్రంలోని మొత్తం ప్రభుత్వ, జిల్లా పరిషత్, మోడల్ స్కూళ్లలోని పదవ తరగతి విద్యార్థులకు స్నాక్స్ అందించనున్నారు. రాష్ట్రంలో 4 వేల 303 హైస్కూళ్లు ఉండగా.. వీటిల్లో టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఒక లక్ష 48 వేల 461 మంది ఉన్నారు. అయితే రోజుకు ఒక విద్యార్థికి స్నాక్స్ కోసం 15 రూపాయల చొప్పున ఇవ్వనున్నట్లు ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు. జిల్లాల వారీగా కేటాయించిన బడ్జెట్ను వెంటనే ఆయా జిల్లాల విద్యాశాఖ అధికారులకు విడుదల చేయాలని.. అక్కడి నుండి స్కూళ్లకు అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశాల్లో పేర్కొన్నారు.
ఈ సంవత్సరం పదవ తరగతి పరీక్షలు మార్చి 14వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 16వ తేదీ వరకు నిర్వహించనున్నారు. మరోవైపు టెన్త్ క్లాస్ స్పెషల్ క్లాసులు అక్టోబర్, నవంబర్ నెలల్లోనే ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే 19 రోజుల పాటు మాత్రమే విద్యార్థులకు స్నాక్స్ అందించేలా ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేయడంపై ఉపాధ్యాయ సంఘాలు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
పోయిన సంవత్సరం టెన్త్ విద్యార్థులకు 39 రోజుల పాటు స్నాక్స్ అందించారని.. ఈ ఏడాది కేవలం 19 రోజులే ఇవ్వడం సరికాదని టీఆర్టీఎఫ్ పేర్కొంది. స్నాక్స్ను 45 రోజులకు పెంచాలని డిమాండ్ చేసింది. 19 రోజులు కాకుండా చివరి పరీక్ష వరకు విద్యార్థులకు స్నాక్స్ను సమకూర్చాలని తెలంగాణ ప్రాంత ఉపాధ్యాయ సంఘం ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేసింది. ఉపాధ్యాయ సంఘాల విజ్ఞప్తితో ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందనేది వేచి చూడాలి.
