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Telangana Govt: విద్యార్థులకు రేవంత్ సర్కార్ శుభవార్త.. వారందరికీ ఫ్రీగా ల్యాప్‌టాప్‌లు!

Telangana Govt: రాష్ట్రంలోని రేవంత్ సర్కార్ ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఐఐటీ, ఐఐఐటీ, ఎన్‌ఐటీల్లో ప్రవేశాలు సాధించిన బీసీ గురుకుల విద్యార్థులకు ల్యాప్‌టాప్‌లు అందించనుంది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ కీలక ప్రకటన చేశారు.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 26, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:17 PM IST
Telangana Govt: విద్యార్థులకు రేవంత్ సర్కార్ శుభవార్త.. వారందరికీ ఫ్రీగా ల్యాప్‌టాప్‌లు!
Image Credit: Telangana Govt Key Decision Free Laptops For BC Residential Students (source-file)Source: Bureau

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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Telangana: విద్యార్థులకు రేవంత్ సర్కార్ శుభవార్త.. వారందరికీ ఫ్రీగా ల్యాప్‌టాప్స్
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