Telangana Jobs: నిరుద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. త్వరలో గ్రూప్-1 నోటిఫికేషన్.. 50 వేల ఉద్యోగాల భర్తీకి కసరత్తు..!

Telangana Govt: నిరుద్యోగులకు రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ తీపికబురు చెప్పేందుకు సిద్ధమవుతోంది. మరో దఫా గ్రూప్-1 ఖాళీల భర్తీకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సన్నద్ధమవుతోంది. ఇప్పటికే 546 గ్రూప్ -1 ఖాళీలను భర్తీ చేసి ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నియామక పత్రాలు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం.. తాజాగా మరో 250 గ్రూప్-1 ఖాళీల భర్తీకి చర్యలు చేపట్టింది. 

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 11, 2025, 02:33 PM IST

Telangana Jobs: నిరుద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. త్వరలో గ్రూప్-1 నోటిఫికేషన్.. 50 వేల ఉద్యోగాల భర్తీకి కసరత్తు..!

Telangana Jobs Recruitment: నిరుద్యోగులకు రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ తీపికబురు చెప్పేందుకు సిద్ధమవుతోంది. మరో దఫా గ్రూప్-1 ఖాళీల భర్తీకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సన్నద్ధమవుతోంది. ఇప్పటికే 546 గ్రూప్ -1 ఖాళీలను భర్తీ చేసి ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నియామక పత్రాలు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం.. తాజాగా మరో 250 గ్రూప్-1 ఖాళీల భర్తీకి చర్యలు చేపట్టింది. వారం, పది రోజుల్లో నోటిఫికేషన్ జారీ చేయాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (TBPSC)కి లేఖ రాయాలని నిర్ణయించుకున్నట్టు సమాచారం.
 
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండు సంవత్సరాలు పూర్తయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా ప్రజాపాలన విజయోత్సవాలు జరిగాయి. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి వివిధ జిల్లాలకు పర్యటించి బహిరంగ సభల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో త్వరలో 45 వేల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రకటించారు. ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటివరకు 61 వేల 379 ఉద్యోగాలు భర్తీ చేశామని చెప్పారు. త్వరలోనే భారీగా ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్లు జారీ చేస్తామని వాగ్దానం చేశారు. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా మొత్తం 50 వేల ఉద్యోగాల భర్తీకి ప్రతి శాఖలు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశాయి.

ప్రభుత్వం అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో టీచర్ల నియామకాలు చేపట్టాలని ఆలోచిస్తోంది. రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థలో మొత్తం 3,200 ఖాళీలు భర్తీ చేయాలని ఆ సంస్థ ఎండీ ఇప్పటికే ప్రభుత్వానికి లేఖ రాశారు. దేవాదాయ శాఖలో ఖాళీగా ఉన్న 1,500 ఉద్యోగాలను త్వరగా నింపాలని ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించింది. అంతేకాకుండా పోలీసు శాఖలో కొత్తగా 12 వేల నుంచి 18 వేల మంది కానిస్టేబుల్స్‌ను నియమించాలని హోం శాఖ నిర్ణయించింది. ఇవి తప్ప మిగతా ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఇంకా ఏవైనా ఖాళీలు ఉంటే వాటి వివరాలు ఈ నెల చివరికి శాఖల ముఖ్య కార్యదర్శులు ప్రభుత్వానికి సమర్పించాలని ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు ఆదేశాలు లేఖలు రాశారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ శాఖల నుంచి ఉద్యోగ ఖాళీల వివరాలు సేకరించిన తర్వాత మంత్రి మండలి సమావేశం పిలిచి ఈ ఖాళీల భర్తీపై చివరి నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. క్యాబినెట్ అనుమతి మరియు ఆర్థిక శాఖ అనుమతి పొందిన తర్వాత టీజీపీఎస్సీతో పాటు మిగతా నియామక సంస్థలకు ఉద్యోగాల భర్తీకి సంబంధించిన లేఖలు పంపనున్నారు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

