English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Indira Dairy Programme: మహిళల కోసం తెలంగాణ సర్కార్ మరో కొత్త పథకం.. 70 శాతం సబ్సిడీ.. కట్టాల్సింది మాత్రం 30 శాతమే..!

Indira Dairy Programme: మహిళల కోసం తెలంగాణ సర్కార్ మరో కొత్త పథకం.. 70 శాతం సబ్సిడీ.. కట్టాల్సింది మాత్రం 30 శాతమే..!

Indira Dairy Programme: తెలంగాణలోని మహిళలకు సూపర్ గుడ్‌న్యూస్. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పాడి అభివృద్ధికి ఊతమిచ్చేందుకు ఇందిరా డెయిరీ ప్రాజెక్టును చేపట్టాలని నిర్ణయించింది. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా సబ్సిడీపై రెండు గేదెలను అందజేయనున్నారు.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 3, 2026, 02:30 PM IST

Trending Photos

Gold-Silver Investment 2026: జనవరి నెల నుంచి ప్రతినెలా 1 గ్రాము బంగారం లేదా వెండి కొని దాచుకుంటే లాభమా? నష్టమా? అసలు విషయం ఇదే..!!
7
gold investment 2026
Gold-Silver Investment 2026: జనవరి నెల నుంచి ప్రతినెలా 1 గ్రాము బంగారం లేదా వెండి కొని దాచుకుంటే లాభమా? నష్టమా? అసలు విషయం ఇదే..!!
Raashii Khanna: 2 సంవత్సరాలు జిమ్ కి వెళ్లిన తగ్గని బరువు..అతనితో డేటింగ్ చేసి తగ్గిపోయా.. రాశి ఖన్నా సెన్సేషనల్ వ్యాఖ్యలు..
5
Raashii Khanna
Raashii Khanna: 2 సంవత్సరాలు జిమ్ కి వెళ్లిన తగ్గని బరువు..అతనితో డేటింగ్ చేసి తగ్గిపోయా.. రాశి ఖన్నా సెన్సేషనల్ వ్యాఖ్యలు..
Vijay Rashmika: విజయ్ దేవరకొండను వెనకనుంచి గట్టిగా గా హగ్ చేసుకున్న రష్మిక.. !
5
Vijay Deverakonda rashmika marriage
Vijay Rashmika: విజయ్ దేవరకొండను వెనకనుంచి గట్టిగా గా హగ్ చేసుకున్న రష్మిక.. !
Google Pixel 9A మొబైల్‌పై రూ.28 వేల బోనస్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలో తెలుసా?
5
Google 9A
Google Pixel 9A మొబైల్‌పై రూ.28 వేల బోనస్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలో తెలుసా?
Indira Dairy Programme: మహిళల కోసం తెలంగాణ సర్కార్ మరో కొత్త పథకం.. 70 శాతం సబ్సిడీ.. కట్టాల్సింది మాత్రం 30 శాతమే..!

Add Zee News as a Preferred Source

Indira Dairy Project Distribution Of Buffaloes To Women: రాష్ట్రంలోని రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ మహిళలను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేసేందుకు అనేక పథకాలను అమలు చేస్తోంది. ఇప్పటికే మహిళా సంఘాలకు ఆర్టీసీ బస్సులు, పెట్రోల్ బంకులు కేటాయించడంతో పాటు.. మహిళా శక్తి క్యాంటీన్ల ఏర్పాటు ద్వారా ఉపాధి అవకాశాలను ప్రభుత్వం కల్పిస్తోంది. అయితే తాజాగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మహిళలను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేసేందుకు కొత్త పథకానికి శ్రీకారం చుట్టింది.

రాష్ట్రంలో మహిళా సాధికారత, ఆదాయం పెంపుదల, పాడి అభివృద్ధికి ఊతమిచ్చేందుకు.. ఇందిరా డెయిరీ ప్రాజెక్టును చేపట్టాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల సభ్యులకు ఒక్కొక్కరికి రెండేసి పాడి గేదెలు లేదా ఆవులను ప్రభుత్వం పంపిణీ చేయనుంది. రాష్ట్రంలో పాల కొరత తీవ్రంగా ఉండటంతో.. పాడి పరిశ్రమను ప్రోత్సహించాలని రాష్ట్ర పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి సమాఖ్య ప్రభుత్వాన్ని కోరింది.

దీంతో ప్రభుత్వం ఇందిరా డెయిరీ ప్రాజెక్టుపై దృష్టిసారించింది. ఇందిరా డెయిరీ ప్రాజెక్టు కింద ప్రతి పది గ్రామాలను ఒక యూనిట్‌గా ఏర్పాటు చేస్తారు. ఒక్కో మహిళా స్వయం సహాయక సంఘం సభ్యురాలికి రూ.2 లక్షల యూనిట్ ధరతో.. రెండు పాడి గేదెలు లేదా అవులను అందజేస్తారు. ఇందులో ప్రభుత్వం 70 శాతం సబ్సిడీ ఇస్తుంది.. బ్యాంకుల ద్వారా 30 శాతం రుణాలు ఇస్తారు.

డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మధిర నియోజకవర్గంలో.. దీనిని పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ప్రభుత్వం చేపట్టింది. రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు దీనిని విస్తరించేందుకు కార్యాచరణ సిద్ధం చేస్తోంది. ఇందిరా డెయిరీ ప్రాజెక్టును ప్రభుత్వం మధిర నియోజకవర్గంలో పైలెట్ ప్రాజెక్టుగా అమలు చేస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం 781.82 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని ప్రభుత్వం అంచనా వేసింది. ఇప్పటికే రూ. 286 కోట్లను విడుదల చేసిన సర్కార్.. తాజాగా.. రూ.124.92 కోట్ల విడుదలకు పరిపాలన అనుమతులు లభించాయి.

Also Read: Aadi Saikumar: పండంటి మగబిడ్డకి జన్మనిచ్చిన హీరో ఆది సాయికుమార్ భార్య అరుణ

Also Read: Mustafizur Rahman: కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడ‌ర్స్‌కు బీసీసీఐ ఊహించని షాక్.. ఐపీఎల్ నుండి బంగ్లాదేశ్ ప్లేయ‌ర్‌ ముస్తాఫిజుర్ ఔట్..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Indira Dairy ProgrammeCM Revanth ReddyDairy FarmingIndira Dairy ProjectSelf Help Groups

Trending News