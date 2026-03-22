Anganwadi workers Mobile Phones: తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అంగన్వాడీలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులకు చెక్ పెట్టేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో వారి కోసం కొత్త ఫోన్లను కొనుగోలు చేసింది. వారం, పదిరోజుల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఫోన్లను పంపిణీ చేయనున్నారు. అంగన్వాడీ టీచర్లు, ఐసీడీఎస్ సూపర్ వైజర్లు, బ్లాక్ కో-ఆర్డినేటర్లకు ఫోన్లు పంపిణీ చేయనున్నారు.
గత ప్రభుత్వం 2019లో అంగన్వాడీ టీచర్లు పోషణ్ ట్రాకర్ యాప్ ద్వారా వివరాలను అప్డేట్ చేసేందుకు మొబైల్ ఫోన్లు ఇచ్చింది. పోషణ్ ట్రాకర్ యాప్ ద్వారా దాదాపు 14 రకాల వివరాలను అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే, ప్రస్తుతం అంగన్వాడీల వద్ద ఉన్న ఫోన్లు పాతబడిపోయాయి. కాలం చెల్లిన ఫోన్లతోనే టీచర్లు కుస్తీపడుతున్నారు. ఐదేళ్ల క్రితం ఇచ్చిన 2జీ ఫోన్లు కావడం, సాప్ట్వేర్ అప్డేట్ కాకపోవడంతో నెట్వర్క్ సమస్యలు వేధిస్తున్నాయి. దీంతో అంగన్వాడీ వారు చేసే రోజువారి పనులు నెమ్మదించాయి. పలు సందర్భాల్లో అంగన్వాడీలు వివరాలను అప్డేట్ చేయలేకపోతున్నారు. ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టేందుకు రేవంత్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో కొత్త మొబైల్ ఫోన్లను పంపిణీ చేయాలని నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా అధునాతన ఫీచర్లు ఉన్న శామ్సంగ్ గెలాక్సీ ఎం6 మోడల్ ఫోన్లను అందిస్తున్నారు. 4జీబీ ర్యామ్, 64జీబీ మెమోరీతో ఇవి పనిచేస్తాయి. వీటికి రెండేళ్లు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే తెలంగాణ టెక్నాలజీస్ సర్వీసెస్ (టీజీటీఎస్) ద్వారా ఒక్కో ఫోన్ రూ.11,650తో మొత్తం రూ. 44.42 కోట్లతో 38,130 ఫోన్లను ఆర్డర్ చేశారు. అవి త్వరలోనే రానున్నాయి. వాటిని వారం, పది రోజుల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా అంగన్వాడీ టీచర్లు, ఐసీడీఎస్ సూపర్వైజర్లు, బ్లాక్ కో-ఆర్డినేటర్లకు పంపిణీ చేయనున్నారు.
న్యూ మొబైల్ ఫోన్లు వస్తే ఆన్లైన్లో ప్రభుత్వానికి నివేదించాల్సిన సమాచారాన్ని వేగంగా అప్డేట్ చేయొచ్చునని అంగన్వాడీలు పేర్కొంటున్నారు. పనులు సైతం సులభంగా, వేగంగా పూర్తవుతాయని అంగన్వాడీ టీచర్లు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
Also Read: Gold Rate: భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. చరిత్ర పునరావృతమవుతోందా?.. 40ఏళ్లలో లేని అతిభారీ పతనం.. ధరలు మరింత తగ్గుతాయా?
Also Read: 8th pay commission: రూ.50,000 వరకు జీతం ఉన్నవారికి గుడ్ న్యూస్… ఎంత పెరుగుతుందో తెలుసా?
