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Telangana Govt: మహిళల కోసం రేవంత్ ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం.. వచ్చే నెల నుంచి వారి బ్యాంక్ అకౌంట్‌లోకి డబ్బులు

Telangana Govt: ఒంటరి మహిళలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది. జూలై నుంచి ఒంటరి మహిళలకు పెన్షన్లు అందించే ప్రక్రియను మొదలుపెట్టనున్నారు. ఈ విషయాన్ని మంత్రి సీతక్క అధికారికంగా ప్రకటించారు.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 23, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:49 PM IST
Telangana Govt: మహిళల కోసం రేవంత్ ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం.. వచ్చే నెల నుంచి వారి బ్యాంక్ అకౌంట్‌లోకి డబ్బులు
Image Credit: Telangana Govt Key Decision Single Women Pension Scheme Coming Into Effect From July (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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మహిళల కోసం రేవంత్ ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం.. వచ్చే నెల నుంచి అకౌంట్‌లోకి డబ్బులు
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