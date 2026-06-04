/Govt Employees: ప్రమోషన్లపై ప్రభుత్వ లెక్చరర్ల ఆగ్రహం.. యూజీసీ నిబంధనలు అమలుచేయాలి

Govt Lecturers Promotions: ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలల అధ్యాపకుల కెరీర్ అడ్వాన్స్మెంట్ స్కీమ్ (సీఏఎస్) పదోన్నతులలో యూజీసీ నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తూ ప్రమోషన్ పొందేందుకు కనీస అర్హత జూనియర్ లెక్చరర్ సర్వీసును పరిగణనలోకి తీసుకోవడంపై తెలంగాణ ప్రభుత్వ కళాశాల అధ్యాపకుల సంఘం (టీజీసీటీఏ) తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. 2004 సంవత్సరంలో ఇచ్చిన జీఓ నంబర్-10ని 22 సంవత్సరాల తర్వాత జీఓ నంబర్ 21 ద్వారా పునరుద్ధరించడంతో యూజీసీ నిబంధనలను తెలంగాణ ప్రభుత్వం తుంగలో తొక్కిందని ఆ సంఘం నాయకులు ఆరోపించారు.
'జూనియర్ లెక్చరర్ నుంచి ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలల్లో లెక్చరర్గా పదోన్నతి పొందిన వారి జూనియర్ లెక్చరర్ సర్వీసును (N-5/2) అనే సూత్రం ప్రకారం లెక్కించారు. ఇందులో ఎన్ అనేది మొత్తం జూనియర్ లెక్పరర్ సర్వీసును సూచిస్తుంది. దీని నుంచి 5 సంవత్సరాల సర్వీసును తీసివేసిన తర్వాత, మిగిలిన 50 శాతం సర్వీసును కెరీర్ అడ్వాన్స్మెంట్ స్కీమ్ (సీఏఎస్) పదోన్నతి కోసం లెక్కించారు' అని తెలంగాణ ప్రభుత్వ అధ్యాపకుల సంఘం నాయకులు తెలిపారు.
'2004లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన జీఓ నంబర్ 10ని ఇప్పుడు మళ్లీ అమలు చేయమనడం అన్యాయం, యూజీసీ నిబంధనలను ఉల్లంఘించడం, రాజ్యాంగ విరుద్దం' అని టీజీసీటీఏ స్పష్టం చేసింది. విశ్వవిద్యాలయాలు, కళాశాలలలో ఉపాధ్యాయుల నియామకం కోసం యూజీసీ మార్గదర్శకాలలో నిర్దేశించిన అర్హతా ప్రమాణాల ప్రకారం ఒక పోస్టుకు నియామకం జరిగితే.. సీఏఎస్ పదోన్నతి కోసం గత సర్వీసును లెక్కించవచ్చుని యూజీసీ మార్గదర్శకాలు స్పష్టంగా పేర్కొంటున్నాయని గుర్తుచేసింది. ఈ అర్హతా ప్రమాణాల ప్రకారం సంబంధిత సబ్జెక్ట్లో పీజీ డిగ్రీతోపాటు నెట్/సెట్, పీహెచ్డీ తప్పనిసరి అని తెలంగాణ ప్రభుత్వ కళాశాల అధ్యాపకుల సంఘం నాయకులు వివరించారు. 'కానీ, జూనియర్ లెక్చరర్ నియామకం సంబంధిత సబ్జెక్టులో కేవలం పీజీ డిగ్రీ అర్హతతో జరుగుతుంది. జూనియర్ లెక్చరర్ సర్వీసును CAS పదోన్నతికి లెక్కించడం UGC మార్గదర్శకాల ప్రకారం ఒక స్పష్టమైన ఉల్లంఘన' అని వెల్లడించారు.
డిగ్రీ లెక్చరర్ పదోన్నతులకు ఫీడర్ కేడర్గా జూనియర్ లెక్చరర్ పోస్టు మార్పు, ఏ ప్రభుత్వ శాఖలోనూ ప్రమోషన్లకై ఫీడర్ క్యాడర్ సర్వీస్ వర్తించదని తెలంగాణ ప్రభుత్వ కళాశాల అధ్యాపకుల సంఘం నాయకులు స్పష్టంచేశారు. ఏపీ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీఓ నంబర్ 423 ద్వారా ఇంటర్మీడియట్ విద్యలోని జూనియర్ లెక్చరర్ కేడర్ నుంచి కళాశాల విద్యలోని డిగ్రీ లెక్చరర్ కేడర్కు ఒక పదోన్నతి మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. దీంతో జూనియర్ లెక్పరర్ పోస్టు ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలల్లోని లెక్చరర్ పోస్టుకు ప్రమోషన్ పొందుటకు ఫీడర్ కేటగిరీగా ఉంది' అని వివరించారు.
ప్రమోషన్కు కావాల్సిన అర్హతలు
==> డిగ్రీ కళాశాలలు, యూనివర్సిటీ అధ్యాపకుల సీఏఎస్ పదోన్నతులకు యూజీసీ మార్గదర్శకాలను తప్పనిసరిగా పాటించాల్సి ఉంది.
==> ఓరియంటేషన్ కోర్స్, రిఫ్రెష్ కోర్స్లను పూర్తిచేయడం రీసెర్చ్ పబ్లికేషన్స్ తప్పనిసరిగా పూర్తి చేసి ఉండాలి.
==> అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా పీహెచ్డీ కలిగి ఉండి నాలుగేళ్ల సంవత్సరాల సర్వీస్ ఉండాలి.
==> ఎంఫిల్తో అయితే 5 సంవత్సరాల సర్వీస్ / నెట్, సెట్తో అయితే 6 సంవత్సరాల కనీస సర్వీస్ పూర్తి చేయాలి.
==> అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, ప్రొఫెసర్ వంటి సీఏఎస్ పదోన్నతులు పొందడానికి కూడా యూజీసీ మార్గదర్శకాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలి.
సహజ న్యాయాన్ని నిలబెట్టడానికి.. యూజీసీ నిబంధనలను సక్రమంగా.. కచ్చితంగా అమలయ్యేలా తక్షణమే స్పందించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వ కళాశాల అధ్యాపకుల సంఘం నాయకులు కోరారు. గతంలో ఎప్పుడో 2004లో ఇచ్చిన జీఓ నంబర్- 10ను డిగ్రీ లెక్చరర్గా పదోన్నతి పొందడానికి ఫీడర్ కేడర్ ఉన్న జూనియర్ లెక్చరర్ సర్వీసును సీఏఎస్ పదోన్నతులకు లెక్కించాలని కోరడం ప్రస్తుత సర్వీస్ నిబంధనలకు, యూజీసీ నిబంధనలకు విరుద్ధమని తెలిపారు. యూజీసీ నిబంధనల ప్రకారం అర్హత కలిగిన సర్వీసును మాత్రమే సీఏఎస్ పదోన్నతులకు పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని కోరారు.