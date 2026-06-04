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Govt Employees: ప్రమోషన్లపై ప్రభుత్వ లెక్చరర్ల ఆగ్రహం.. యూజీసీ నిబంధనలు అమలుచేయాలి

Telangana Govt Lecturers Association: యూజీసీ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా సీఏఎస్‌ పదోన్నతులలో ప్రమోటీ డిగ్రీ లెక్చరర్లకు జూనియర్ లెక్చరర్‌గా చేసిన సర్వీసు లెక్కింపుపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జీఓ నంబర్‌. 21పై తెలంగాణ ప్రభుత్వ లెక్చరర్ల సంఘం తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 04, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 10:52 PM IST
Govt Employees: ప్రమోషన్లపై ప్రభుత్వ లెక్చరర్ల ఆగ్రహం.. యూజీసీ నిబంధనలు అమలుచేయాలి
Image Credit: Telangana Govt Lecturers Association

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Govt Employees: ప్రమోషన్లపై ప్రభుత్వ లెక్చరర్ల ఆగ్రహం.. యూజీసీ నిబంధనలు అమలుచేయాలి
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