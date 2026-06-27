/మాజీ మంత్రులకు భారీ షాక్! తెలంగాణలో 100 మంది వీఐపీలకు సెక్యూరిటీ తగ్గింపు

Security Withdraw To RS Praveen Kumar: తెలంగాణలో రాజకీయ నాయకులకు భారీ షాక్ తగిలింది. మాజీ ప్రజాప్రతినిధులకు భారీ షాక్ ఇస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. మాజీ మంత్రులు, మాజీ ఎంపీలతోపాటు మాజీ అధికారులు భద్రతా కుదించినట్లు సమాచారం. మొత్తం 100 మంది వీఐపీలకు భద్రత తొలగించడం.. బుల్లెట్ ప్రూఫ్ వాహనాలు తొలగించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ప్రజాప్రతినిధుల భద్రతకు సంబంధించి కొత్త నిబంధనలు జూలై 1వ తేదీ నుంచి అమలవుతాయని చర్చ జరుగుతోంది.
కొత్త నిబంధనలు
తెలంగాణలో 100 మంది వీఐపీలకు సెక్యూరిటీ తగ్గించారని విశ్వసనీయ సమాచారం. జూలై 1వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి కొత్త నిబంధనలు వస్తాయని వాటిలో భాగంగా బుల్లెట్ప్రూఫ్ వాహనాలు, గన్మెన్ల ఉపసంహరణ ఉంటుందని తెలుస్తోంది. కొత్త నిబంధనల్లో భాగంగా మాజీ మంత్రులు, మాజీ ఎంపీల సెక్యూరిటీ తగ్గించే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రంలో మావోయిస్టుల కదలికలు, నక్సల్స్ ముప్పు పూర్తిగా అదుపులోకి రావడంతో ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. మావోయిస్టుల హెచ్చరికలు, తమ ప్రాణానికి ముప్పు ఉందని భావించిన ప్రజలు పోలీసులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఇన్నాళ్లూ వివిధ రంగాల ప్రముఖులకు, రాజకీయ నాయకులకు అందిస్తున్న అదనపు భద్రతను భారీగా తగ్గించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్కు కుదింపు
ఈ క్రమంలో ఐపీఎస్ మాజీ అధికారి, బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్కు ప్రభుత్వం భద్రత కుదించింది. సెక్యూరిటీతోపాటు బుల్లెట్ ప్రూఫ్ వాహనం కూడా తొలగించినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రజాప్రతినిధులకు వాహనం తగ్గించడంతోపాటు గన్మెన్ల ఉపసంహరించుకోవడంతో ప్రభుత్వంపై ప్రతిపక్షాల నుంచి తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. రేవంత్ రెడ్డి లక్ష్యంగా కేటీఆర్, హరీశ్ రావుతోపాటు కీలక నాయకులు తప్పుబడుతున్నాయి.
భద్రత ఉపసంహరణ
తమ పార్టీ నాయకులు, మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్కు భద్రతా కుదించడాన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ స్పందించారు. భద్రత ఉపసంహరించుకోవడాన్ని ఖండిస్తూ కీలక ప్రకటన చేశారు. '25 సంవత్సరాల పాటు ఐపీఎస్ అధికారిగా దేశానికి, సుమారు దశాబ్దం పాటు గురుకుల విద్యా సంస్థల ద్వారా పేద విద్యార్థుల విద్యకు ఎన్నో సేవలందించిన ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్కు భద్రత తగ్గించడం పూర్తిగా కక్షసాధింపు చర్యే' అని స్పష్టం చేశారు.
కేటీఆర్ ఆగ్రహం
'రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వ అవినీతి, వైఫల్యాలను ప్రజల్లో ఎప్పటికప్పుడు ఎండగడుతున్నందుకే ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్కు భద్రతా తగ్గిస్తూ ప్రభుత్వం ఈ చర్యకు పాల్పడింది. ఇప్పటికే పలుమార్లు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్పై హత్యాయత్నాలు జరిగాయని.. తన ప్రాణాలకు ముప్పు ఉందని ఆయన స్వయంగా వెల్లడించినప్పటికీ కావాలనే భద్రతను తగ్గించడం వెనుక కుట్ర దాగి ఉంది' అని ఆరోపించారు. ప్రశ్నించే గొంతుకలను అణచివేయాలనే ప్రయత్నంలో భాగంగానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇలాంటి చర్యలకు దిగుతోందని రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం కక్షసాధింపు రాజకీయాలను మానుకుని ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్కు వెంటనే భద్రతను పునరుద్ధరించాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు.