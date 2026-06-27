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మాజీ మంత్రులకు భారీ షాక్! తెలంగాణలో 100 మంది వీఐపీలకు సెక్యూరిటీ తగ్గింపు

Telangana Govt Likely To Orders From July 1st Security Withdraw For 100 VIPs: తెలంగాణలో మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు, మేధావులు తదితర వర్గాలకు ప్రభుత్వం భద్రత కుదించింది. సెక్యూరిటీతోపాటు బుల్లెట్‌ ప్రూఫ్‌ వాహనాలు తగ్గించారు. కొత్త నిబంధనలు జూలై 1వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి రానున్నట్లు సమాచారం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 27, 2026, 09:21 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:21 PM IST
మాజీ మంత్రులకు భారీ షాక్! తెలంగాణలో 100 మంది వీఐపీలకు సెక్యూరిటీ తగ్గింపు
Image Credit: Telangana Govt Security WithdrawSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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మాజీ మంత్రులకు భారీ షాక్! తెలంగాణలో 100 మంది వీఐపీలకు సెక్యూరిటీ తగ్గింపు
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