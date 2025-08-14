Telangana: భారీ వర్షాల వేళ రేవంత్ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. జిల్లాకు రూ.కోటి ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!

Telangana Govt Release Rs 1 Cr: కొద్దిరోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా సామాన్య జనజీవనం తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నాయి. ప్రధానంగా రోడ్లన్నీ చెరువులను తలపించడంతోపాటు లోతట్టు ప్రాంతాలు కూడా జలమయమయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రతి జిల్లాకు రూ.కోటి చొప్పున సహాయక చర్యలకు ఫండింగ్ విడుదల చేసింది. ఈ విషయాన్ని మంత్రి పొంగులేటి గురువారం జరిగిన వీడియా సమావేశంలో ప్రకటించారు. ఇక ఈ కాన్ఫరెన్స్లో జిల్లా కలెక్టర్లకు ఎప్పుడు పరిస్థితులను సమీక్షించి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని రెవెన్యూ మినిస్టర్ పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఆదేశించాడు. అంతేకాదు ఎలాంటి ప్రాణ, ధన నష్టం వాటిల్లకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అన్నారు.
సెలవులు రద్దు..
ఇక ఇప్పటికే అధికారులకు సెలవులను కూడా రద్దు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. గడిచిన కొన్ని రోజులుగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రానున్న రెండు రోజులు కూడా మరింత వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది తెలంగాణ సర్కార్. ఈ భారీ వర్షాలు, వరదల వల్ల ఏ ఒక్కరు కూడా ఇబ్బందులకు గురికాకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని పొంగులేటి ఆదేశించారు. ఎప్పటికప్పుడు జిల్లాల వారీగా మంత్రి, చీఫ్ సెక్రటరీ రామకృష్ణారావు సమీక్షిస్తూనే ఉన్నామన్నారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లోని జిహెచ్ఎంసి, హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ సప్లై, సివరేజి బోర్డు, ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంట్స్ సమన్వయం చేసుకొని పని చేయాలని కూడా మంత్రి పొంగులేటి సూచించారు.
భద్రాది కొత్తగూడెంలో 12.5 సెంటీమీటర్లు వర్షం కురిసింది. జడ్చర్ల 12 సెంటీమీటర్లు, మహబూబ్నగర్ 12 సెంటీమీటర్లు ఇలా భారీ వర్షపాతం నమోదయ్యాయి. సూర్యాపేటలోని కోదండ కోదాడ టౌన్ లో లోతట్టు కాలనీలు కూడా జలమయం అయ్యాయి. పంటలు కూడా చెరువులను తలపించాయి. భారీ వర్షాలకు వికారాబాద్లో కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. ఇక మహదేవ లింగేశ్వరా టెంపుల్ కూడా మునిగింది. ఒక స్కూల్ బస్సు కూడా ఈ వరద నీటిలో చిక్కుకుపోయింది. అయితే డ్రైవర్, స్థానికుల అప్రమత్తతో పిల్లలను సురక్షితంగా రక్షించగలిగారు.
రానున్న రోజులు మరింత జాగ్రత్త..
రానున్న రోజుల్లో కూడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో అల్పపీడనం వల్ల సాధారణ జీవనంపై భారీ ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్ని గ్రామాలలో చెరువులు, నదులు పొంగిపొర్లి రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయి. ప్రధానంగా దక్షిణ తెలంగాణ పై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. ఇక ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్, ఖమ్మం, రంగారెడ్డి, నల్గొండ, ఆదిలాబాద్ వంటి జిల్లాలో రాత్రి అతి భారీ వర్షాలు కురిసాయి.
