Govt Of Telangana: ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు బిజీబిజీగా ఉన్నారు. వరుసగా కేంద్ర మంత్రులను కలుస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి తాజాగా రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్సింగ్ను కలిశారు. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పలు అంశాలను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. రక్షణ శాఖకు సంబంధించిన భూముల విషయంలో విజ్ఞప్తి చేశారు. రక్షణ శాఖ భూములను బదిలీ చేయాలని కోరారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
Also Read: KTR vs Kavitha: 'మాట్లాడాల్సిందేమీ లేదు'.. సొంత చెల్లి కవితపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేపట్టనున్న గాంధీ సరోవర్ ప్రాజెక్టుకు రక్షణ శాఖ భూములు బదలాయించాలని రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్కు ముఖ్యమంత్రి విజ్ఞప్తి చేశారు. రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్తో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఢిల్లీలోని కేంద్ర మంత్రి అధికారిక నివాసంలో బుధవారం సమావేశమైంది. మూసీ, ఈసా నదుల సంగమ స్థలిలో గాంధీ సరోవర్ ప్రాజెక్టు చేపట్టనున్నట్లు కేంద్ర మంత్రికి సీఎం వివరించారు.
Also Read: Aghori Pooja: మళ్లీ అఘోరాలు హల్చల్.. అర్థరాత్రి శివాలయంలో హోమం, పూజలు
ఈ రెండు నదుల సంగమ స్థలిలో గాంధీ సర్కిల్ ఆఫ్ యూనిటీ నిర్మాణం చేపడతామని.. దీనికి అక్కడ ఉన్న 98.20 ఎకరాల రక్షణ శాఖ భూములు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి బదలాయించాలని రక్షణ శాఖ మంత్రిని సీఎం కోరారు. జాతీయ సమైక్యత, గాంధేయ విలువలకు సంకేతంగా గాంధీ సరోవర్ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేపట్టనున్నట్లు వివరించారు. గాంధీ సరోవర్ ప్రాజెక్టులో గాంధీ సిద్ధాంతాలను ప్రచారం చేసే నాలెడ్జ్ హబ్, ధ్యాన గ్రామం, చేనేత ప్రచార కేంద్రం, ప్రజా వినోద స్థలాలు, ల్యాండ్ స్కేప్, ఘాట్లు, శాంతి విగ్రహం మ్యూజియం నిర్మిస్తామని తెలిపారు. వెంటనే భూములను బదిలీ చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు.
Also Read: Bank Holidays: వరుసగా 3 రోజులు బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎప్పుడెప్పుడో తెలుసా?
ఈ సమావేశంలో ఎంపీలు పోరిక బలరాం నాయక్, కడియం కావ్య, చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి, మూసీ రివర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఇ.వి.నరసింహారెడ్డి, కేంద్ర ప్రాజెక్టులు, పథకాల సమన్వయకర్త డాక్టర్ గౌరవ్ ఉప్పల్ పాల్గొన్నారు. కాగా రాష్ట్ర ప్రాజెక్టులు, ఆర్థిక అంశాలపై కేంద్ర మంత్రులు నిర్మలా సీతారామన్, నితిన్ గడ్కరీతో కూడా సమావేశమైన విషయం తెలిసిందే.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.