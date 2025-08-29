English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Govt Of Telangana: విద్యాశాఖపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం సమీక్ష.. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు

Telangana Govt Reviewed On Education Department: విద్యాశాఖపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆలస్యంగా మేల్కొంది. సమీక్ష చేసిన ప్రభుత్వం అనంతరం అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. వర్షాలపై సమీక్ష చేయడం గమనార్హం. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 29, 2025, 05:59 PM IST

Govt Of Telangana: విద్యాశాఖపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం సమీక్ష.. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు

Telangana Education Department: తీవ్ర విమర్శలు.. ఆరోపణలు ఎదురవుతున్న సమయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం విద్యాశాఖపై సమీక్ష చేపట్టింది. విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమైన కొన్ని నెలల తర్వాత సమీక్ష చేపట్టడం గమనార్హం. ఈ సందర్భంగా విద్య శాఖ అధికారులకు ప్రభుత్వం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చడంపై మరచిపోయిన ప్రభుత్వం సాధారణ సమీక్షలో భాగంగా సమావేశం నిర్వహించింది.

Also Read: Heavy Rains: తెలంగాణ, ఏపీ రాష్ట్రాలకు పిడుగులాంటి వార్త.. మరో వారం పాటు కుంభవృష్టి

'విద్యా బోధ‌న‌లో నాణ్య‌త ప్ర‌మాణాలు పెంచాలి. విద్యార్థులు, బోధ‌న సిబ్బందికి ఫేషియ‌ల్ రిక‌గ్నేష‌న్ త‌ప్ప‌నిస‌రి. ఒకే విభాగం ప‌రిధిలోకి విద్యా శాఖ ప‌రిధిలోని నిర్మాణాలు. గ్రీన్ ఛాన‌ల్‌లో మ‌ధ్యాహ్న భోజ‌న బిల్లుల చెల్లింపు. ప్ర‌తి విద్యా సంస్థ‌లో క్రీడ‌ల‌కు ప్రాధాన్యం' అని విద్యా శాఖ అధికారులకు ముఖ్య‌మంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని అధికార యంత్రాంగానికి ఆదేశించారు. విద్యా శాఖ‌పై ఐసీసీసీలో ముఖ్య‌మంత్రి శుక్ర‌వారం స‌మీక్ష నిర్వ‌హించారు. విద్యా శాఖ ప‌రిధిలో అద‌న‌పు గ‌దులు, వంట గ‌దులు, మూత్ర‌శాల‌లు, మ‌రుగుదొడ్లు, ప్ర‌హారీల నిర్మాణం వివిధ విభాగాలు చేప‌ట్ట‌డం స‌రికాద‌న్నారు. ఇవన్నీ ఒకే విభాగం కింద.. విద్యా, సంక్షేమ వ‌స‌తుల అభివృద్ధి సంస్థ కింద‌నే రాష్ట్రంలోని అన్ని విద్యా సంస్థ‌ల నిర్మాణాలు కొన‌సాగాల‌ని చెప్పారు. మ‌ధ్యాహ్న భోజ‌న బిల్లుల చెల్లింపును గ్రీన్ ఛాన‌ల్‌లో చేప‌ట్టాల‌ని సూచించారు.

Also Read: Schools Holiday: బిగ్‌ బ్రేకింగ్‌.. రేపు, ఎల్లుండి స్కూల్స్‌, కాలేజ్‌లకు సెలవు!

తెలంగాణ‌లోని మ‌హిళా కళాశాల‌లు, బాలికల పాఠ‌శాల‌ల్లో మూత్ర‌శాల‌లు, మ‌రుగుదొడ్లు, ప్ర‌హ‌రీల నిర్మాణాన్ని వేగ‌వంతం చేయాల‌ని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. కంటైన‌ర్ కిచెన్ల‌కు ప్రాధాన్య‌మివ్వాల‌ని.. ప్ర‌తి పాఠ‌శాల‌లో క్రీడ‌ల‌కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల‌ని సీఎం సూచించారు. అవ‌స‌ర‌మైతే కాంట్రాక్ట్ ప‌ద్ధ‌తిన వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుల‌ను నియ‌మించే అంశాన్ని ప‌రిశీలించాల‌ని అధికారులకు చెప్పారు. అమ్మ ఆద‌ర్శ పాఠ‌శాల‌ల కింద పాఠ‌శాల‌ల్లో పారిశుద్ధ్య ప‌నులకు సంబంధించిన బిల్లులు త‌క్ష‌ణ‌మే విడుద‌ల చేయాల‌న్నారు.

Also Read: Gadwal Congress: సొంత జిల్లాలో రేవంత్‌ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. ఏ జరిగిందంటే?

సంక్షేమ గురుకుల పాఠ‌శాల‌ల్లోని బాలిక‌ల‌కు వివిధ అంశాల‌పై కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చేందుకు మ‌హిళా కౌన్సెల‌ర్ల‌ను నియ‌మించాల‌ని సీఎం సూచించారు. ప్ర‌భుత్వ విద్యా సంస్థ‌ల్లో చదువుతున్న వారిలో 90 శాతానికి పైగా బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీలే ఉన్నార‌ని, ఈ విష‌యాన్ని నిర్ధారించేందుకు ప‌దేళ్ల‌లో ప్ర‌భుత్వ విద్యా సంస్థ‌ల్లో చ‌దివిన వారి వివ‌రాల‌పై నివేదిక రూపొందించాల‌ని సీఎం చెప్పారు. స‌మీక్ష‌లో ముఖ్య‌మంత్రి స‌ల‌హాదారు వేం న‌రేంద‌ర్ రెడ్డి, ముఖ్య‌మంత్రి ప్ర‌త్యేక కార్య‌ద‌ర్శి బి.అజిత్ రెడ్డి, ముఖ్య‌మంత్రి ఓఎస్డీ వేములు శ్రీ‌నివాసులు, విద్యా శాఖ ముఖ్య కార్య‌ద‌ర్శి యోగితా రాణా, ఉన్న‌త విద్యా మండ‌లి ఛైర్మ‌న్ ప్రొఫెస‌ర్ బాల‌కిష్టారెడ్డి, సాంకేతిక విద్యా శాఖ క‌మిష‌న‌ర్ శ్రీ‌దేవ‌సేన‌, పాఠ‌శాల విద్యా శాఖ సంచాల‌కుడు న‌వీన్ నికోల‌స్ త‌దిత‌రులు పాల్గొన్నారు.

Telangana govtTelangana Govt ReviewEducation DepartmentRevanth ReddyHyderabad

