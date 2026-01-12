Telangana Sankranti Gift: ఉద్యోగులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వరాలు.. పండుగకు ఏం ప్రకటించిందో తెలుసా?

Govt Employees Gift: సుదీర్ఘకాలంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పెండింగ్లో ఉన్న సమస్యలపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ఆ సమస్యలు, డిమాండ్లు అన్నీ పరిష్కరిస్తామని ప్రకటించింది. సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ఉద్యోగులపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ వరాలు కురిపించింది. ఐదు డీఏల్లో ఒక డీఏ విడుదల చేయడమే కాకుండా రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్, పెండింగ్ బిల్లులు వంటివి పరిష్కరిస్తామని ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు.
హైదరాబాద్లోని సచివాలయంలో తెలంగాణ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ సెంట్రల్ అసోసియేషన్ -2026 డైరీ, క్యాలెండర్ను సోమవారం విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఉద్యోగులతో చర్చించిన అనంతరం వారికి సంబంధించిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటనలు చేసింది. ఉద్యోగుల సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. 'మనమంతా ఒకే కుటుంబం… కుటుంబంలో కుమ్మక్కులు ఏం ఉంటాయి. మీరు, మేము వేరువేరు కాదు. ఉమ్మడి కుటుంబంలో కలిసి ఉంటే చూడలేని వారు, కడుపులో విషం పెట్టుకునే వారు ఎప్పుడూ ఉంటారు. దేవతలు కూడా యజ్ఞం చేస్తుంటే రాక్షసులు భగ్నం చేయడానికి ప్రయత్నించారు' అని తెలిపారు.
'రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదాయం రూ.18 వేల కోట్లు. కానీ ప్రతీ నెలా రూ.22 వేల కోట్లు అప్పులకు చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి' అని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. 'సగటు మధ్యతరగతి వ్యక్తి గౌరవంగా కుటుంబాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారో.. ప్రభుత్వానిది కూడా అదే పరిస్థితి. మనందరం కలిసికట్టుగా ముందుకు వెళ్లడంతోనే సమాజంలో తెలంగాణ గౌరవం నిలిచింది. ప్రభుత్వాన్ని నడిపేది కేవలం ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు మాత్రమే కాదు. పదిన్నర లక్షల మంది ఉద్యోగులు కూడా దీనిలో భాగస్వాములే. మీరే మా సారథులు, మా వారధులు' అని రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు.
సోదరుడిగా మీకు అండగా ఉంటానని ఉద్యోగులకు రేవంత్ రెడ్డి భరోసా ఇచ్చారు. 'గతంలో మీ జీతాలు ఎప్పుడొచ్చేవి.. ఇప్పుడు ఎప్పుడు వస్తున్నాయో ఒకసారి ఆలోచించండి. సంక్రాంతి కానుకగా మీ డీఏపై సంతకం చేసి వచ్చా. మీ ఆరోగ్య భద్రత విషయంలో పూర్తిస్థాయిలో భరోసా ఇచ్చే చర్యలు తీసుకుంటాం. ఉద్యోగులకు ప్రమాద బీమా కోటి రూపాయలు ఇచ్చేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నాం' అని వెల్లడించారు. ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ సమస్యలను త్వరలోనే పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. 'ఇదొక బాధ్యత.. అందరం కలిసికట్టుగా బాధ్యతను నిర్వహిస్తేనే పరిపాలన పరుగులు పెడుతుంది. మీ సమస్యలను పరిష్కరించే బాధ్యత నాది' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.
'జిల్లాలు, మండలాల రేషనలైజేషన్ విషయంలో పలు విజ్ఞప్తులు, డిమాండ్స్ వచ్చాయి. గతంలో జిల్లాలు, మండలాలను ఇష్టం వచ్చినట్లుగా విభజించారు. జిల్లాలు, మండలాల పునర్ వ్యవస్థీకరణకు త్వరలోనే రిటైర్డ్ హైకోర్టు లేదా సుప్రీం కోర్టు జడ్జితో ఒక కమిషన్ను నియమిస్తాం. ఈ కమిషన్ రాష్ట్రమంతా పర్యటించి జిల్లాలు, మండలాల రేషనలైజేషన్ విషయంలో ప్రజల సూచనలు, సలహాలు తీసుకుంటుంది' అని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. బడ్జెట్ సమావేశంలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో కూలంకషంగా చర్చించి విధి విధానాలు ఖరారు చేస్తామని చెప్పారు. గెజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ కోసం కార్యాలయం నిర్మాణానికి సహకరిస్తామని.. ప్రజలకు మంచి పరిపాలన అందిద్దాం.. మీ సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ సహకరిస్తుందని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.
