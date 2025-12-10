English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Akhanda 2: బాలయ్యకు మరో ఝలక్.!. అఖండ 2 ధరల్ని పెంచుతూ సీఎం రేవంత్ సర్కారు ఏంచేసిందో తెలుసా..?

Akhanda 2: బాలయ్యకు మరో ఝలక్.!. అఖండ 2 ధరల్ని పెంచుతూ సీఎం రేవంత్ సర్కారు ఏంచేసిందో తెలుసా..?

Telangana govt key orders on Akhanda 2 ticket prices: అఖండ 2 టికెట్ ధరల్ని పెంచుకొవడానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు జీవోను జారీ చేసింది. ఈ క్రమంలో ఈ మూవీ డిసెంబర్ 12న అభిమానుల ముందుకు రానుంది. దీంతో బాలయ్య అభిమానులు పూనకాలతో ఊగిపోతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 10, 2025, 07:36 PM IST
  • తెలంగాణలో అఖండ 2 టికెట్ల ధరల పెంపు..
  • బాలయ్యకు మరో ట్విస్ట్ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం..

Akhanda 2: బాలయ్యకు మరో ఝలక్.!. అఖండ 2 ధరల్ని పెంచుతూ సీఎం రేవంత్ సర్కారు ఏంచేసిందో తెలుసా..?

Telangana govt ticket prices hikes for Balakrishna akhanda 2 thandavam: నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న 'అఖండ-2 తాండవం'మూవీకి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా టికెట్ రేట్లను పెంచుకొవడానికి పచ్చ జెండాను ఊపాయి. ఈ నెల 12 నుంచి 14వ తేదీ వరకు మూడు రోజుల పాటు టికెట్ రేట్లు పెంచుకోవచ్చని కాంగ్రెస్ సర్కారు శుభవార్త చెప్పింది. ఇప్పటికే బాలయ్య అఖండ 2 రిలీజ్ పై పెద్ద సస్పెన్స్ నెలకొన్నవిషయం తెలిసిందే. దీంతో కొత్త డేట్ ప్రకటనలో బాలయ్య అభిమానులు పూనకాలతో ఊగిపోతున్నారు. బాలయ్య,బోయపాటి కాంబినేషన్ లో న్యూటన్ నియమాలకే సవాల్ విసిరేలా ఉన్న మూవీని చూసేందుకు ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్నారు.

ఈ క్రమంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం తాజా ఉత్తర్వుల ప్రకారం.. సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లలో టికెట్‌పై రూ.50, మల్టీప్లెక్స్‌లలో రూ.100 అదనంగా వసూలు చేసుకునేందుకు అనుమతించారు. ఇక డిసెంబర్ 11వ తేదీ రాత్రి 8 గంటలకు ప్రదర్శించే ప్రీమియర్ షో టికెట్ ధరను రూ.600గా నిర్ణయించారు.

అయితే.. రేవంత్ సర్కారు మూవీ రేట్లను పెంచుతూ అనుమతిస్తునే బాలయ్య మూవీ టీమ్ కు బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చింది. ధరల పెంపు ద్వారా వచ్చే లాభాల్లో 20 శాతాన్ని సినీ కార్మికుల సంక్షేమానికి కేటాయించాలని షరతు విధించింది. అయితే.. దీనిపై అఖండ 2 టీమ్ కొంత ఆలోచనలో పడ్డట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.  

Read more: Shriya Saran Video: కూతురుతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నటి శ్రియా.. వీడియో వైరల్..

మరోవైపు అఖండ 2 తాండవంలో బాలయ్య సరసన సంయుక్త మీనన్ నటించారు.  ఆది పినిశెట్టి విలన్  పాత్రలో కనిపించనున్నారు. తమన్ సంగీతం అందించగా,   బాలకృష్ణ చిన్న కుమార్తె తేజస్విని ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. దీంతొ మొత్తంగా అఖండ 2 కోసం అభిమానులు చాలా ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్నారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Akhanda 2Bala KrishnaCM Revanth ReddyAkhanda 2 ThandavamBala krishna movie

