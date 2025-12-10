Akhanda 2: బాలయ్యకు మరో ఝలక్.!. అఖండ 2 ధరల్ని పెంచుతూ సీఎం రేవంత్ సర్కారు ఏంచేసిందో తెలుసా..?

Telangana govt ticket prices hikes for Balakrishna akhanda 2 thandavam: నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్లో వస్తున్న 'అఖండ-2 తాండవం'మూవీకి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా టికెట్ రేట్లను పెంచుకొవడానికి పచ్చ జెండాను ఊపాయి. ఈ నెల 12 నుంచి 14వ తేదీ వరకు మూడు రోజుల పాటు టికెట్ రేట్లు పెంచుకోవచ్చని కాంగ్రెస్ సర్కారు శుభవార్త చెప్పింది. ఇప్పటికే బాలయ్య అఖండ 2 రిలీజ్ పై పెద్ద సస్పెన్స్ నెలకొన్నవిషయం తెలిసిందే. దీంతో కొత్త డేట్ ప్రకటనలో బాలయ్య అభిమానులు పూనకాలతో ఊగిపోతున్నారు. బాలయ్య,బోయపాటి కాంబినేషన్ లో న్యూటన్ నియమాలకే సవాల్ విసిరేలా ఉన్న మూవీని చూసేందుకు ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం తాజా ఉత్తర్వుల ప్రకారం.. సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లలో టికెట్పై రూ.50, మల్టీప్లెక్స్లలో రూ.100 అదనంగా వసూలు చేసుకునేందుకు అనుమతించారు. ఇక డిసెంబర్ 11వ తేదీ రాత్రి 8 గంటలకు ప్రదర్శించే ప్రీమియర్ షో టికెట్ ధరను రూ.600గా నిర్ణయించారు.
అయితే.. రేవంత్ సర్కారు మూవీ రేట్లను పెంచుతూ అనుమతిస్తునే బాలయ్య మూవీ టీమ్ కు బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చింది. ధరల పెంపు ద్వారా వచ్చే లాభాల్లో 20 శాతాన్ని సినీ కార్మికుల సంక్షేమానికి కేటాయించాలని షరతు విధించింది. అయితే.. దీనిపై అఖండ 2 టీమ్ కొంత ఆలోచనలో పడ్డట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
మరోవైపు అఖండ 2 తాండవంలో బాలయ్య సరసన సంయుక్త మీనన్ నటించారు. ఆది పినిశెట్టి విలన్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. తమన్ సంగీతం అందించగా, బాలకృష్ణ చిన్న కుమార్తె తేజస్విని ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. దీంతొ మొత్తంగా అఖండ 2 కోసం అభిమానులు చాలా ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్నారు.
