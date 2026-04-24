Telangana Govt Warns To Double Bedroom House Beneficiaries: రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. 19 వేల మంది లబ్ధిదారులకు కేటాయించిన డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లను వెనక్కి తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లు పొందిన వారికి ఈ హెచ్చరికలు వర్తిస్తాయని స్పష్టం చేసింది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లను పొందిన వారిలో చాలా మంది నేటికీ వాటిలో నివసించడం లేదు. ఇప్పటికే ప్రభుత్వం దీనిపై లబ్ధిదారులకు నోటీసులు జారీ చేసింది. ఇప్పుడు మూడోసారి ప్రభుత్వం నోటీసులు పంపేందుకు రెడీ అవుతోంది. అప్పుడు కూడా స్పందించకపోతే.. వారి పేర్లను లబ్ధిదారుల జాబితా నుంచి తొలగించి, వారికి కేటాయించిన ఇళ్లను స్వాధీనం చేసుకునేందుకు సర్కార్ రెడీ అయినట్లు తెలుస్తోంది.
కాగా గత రెండు నెలలుగా అధికారులు హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతాల్లో ఉన్న డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను పరిశీలించారు. ఈ క్రమంలో రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మేడ్చల్ జిల్లాలకు చెందిన సుమారు 19 వేల మంది లబ్ధిదారులు తమకు కేటాయించిన ఇళ్లలో నివసించడం లేదని గుర్తించారు. దీంతో వెంటనే లబ్ధిదారులందరికీ నోటీసులు జారీ చేస్తూ.. తక్షణమే ఇళ్లలోకి చేరాలని సూచించారు. కానీ కొందరు లబ్ధిదారులు మాత్రం అధికారుల ఆదేశాలను పట్టించుకోలేదు. దీంతో అధికారులు మరోసారి నోటీసులు జారీ చేసినా స్పందన రాలేదు.
ఈ క్రమంలో అధికారులు మూడోసారి నోటీసులు పంపి.. మరొక్క అవకాశం ఇచ్చేందుకు ముందుకు వచ్చారు. ఈసారి కూడా స్పందించకపోతే వారికి కేటాయించిన ఇళ్లను వెనక్కి తీసుకోనున్నట్లు ప్రకటించారు. లబ్ధిదారులు అధికారుల నోటీసులను పట్టించుకోకుండా వదిలేయడంతో, మూడో సారి నోటీసులు పంపిన తర్వాత కఠిన నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. వారి పేర్లను జాబితా నుంచి తొలగించి ఇళ్లను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకునేందుకు అధికారులు సిద్ధమయ్యారు.
2023 ఆగస్టులో అప్పటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నగర శివారులో నిర్మించిన 90 వేల ఇళ్లను.. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో నివసిస్తున్న పేదలకు కేటాయించింది. అయితే అక్కడ సరైన సౌకర్యాలు లేవంటూ దాదాపు 40 వేల మంది లబ్ధిదారులు వాటిలో చేరేందుకు ఇష్టపడలేదు. దీంతో అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కొల్లూరు, తూంకుంట, రాంపల్లి, వనస్థలిపురం, ప్రతాపసింగారం వంటి ప్రాంతాల్లో ఉన్న డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల వద్ద అన్ని వసతులను ఏర్పాటు చేసింది. అయినా కూడా ఇంకా కొందరు వాటిల్లో చేరలేదు. దీంతో మూడోసారి నోటీసులు ఇచ్చి, అప్పుడు కూడా స్పందించకపోతే ఆ తర్వాత వారికి కేటాయించిన ఇళ్లను రద్దు చేయాలని భావిస్తోంది.
