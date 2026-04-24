  • Home
Telangana Govt: ఆ 19 వేల మందికి రేవంత్ సర్కార్ వార్నింగ్.. త్వరలోనే వారికి కేటాయించిన డబుల్ బెడ్‌రూమ్‌ ఇళ్లు వెనక్కి!

Double Bedroom Houses: రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. 19 వేల మంది లబ్ధిదారులకు కేటాయించిన డబుల్ బెడ్‌రూమ్‌ ఇళ్లను వెనక్కి తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో డబుల్ బెడ్‌రూమ్‌ ఇళ్లు పొందిన వారికి ఈ హెచ్చరికలు వర్తిస్తాయని స్పష్టం చేసింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 24, 2026, 06:31 PM IST

Trending Photos

Telangana Govt Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్..2480 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్..!
5
Telangana govt jobs
Telangana Govt Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్..2480 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్..!
8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త..ఉద్యోగి కనీస జీతం రూ.72,000కు పెంపు..లెక్కల చిట్టా విప్పిన బీపీఎంఎస్!
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త..ఉద్యోగి కనీస జీతం రూ.72,000కు పెంపు..లెక్కల చిట్టా విప్పిన బీపీఎంఎస్!
Gold Rate Crash: పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. బంగారం రూ. 1000, వెండి రూ. 6000 తగ్గింపు.. ఇప్పుడే కొనాలా? మేలో పెరుగుతాయా? తగ్గుతాయా?
7
gold price crash
Gold Rate Crash: పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. బంగారం రూ. 1000, వెండి రూ. 6000 తగ్గింపు.. ఇప్పుడే కొనాలా? మేలో పెరుగుతాయా? తగ్గుతాయా?
Mercury Effect: మే 1 నుంచి బుధ అస్తమయం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు.. కనకవర్షమే!
6
Budha Asthamayam
Mercury Effect: మే 1 నుంచి బుధ అస్తమయం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు.. కనకవర్షమే!
Telangana Govt Warns To Double Bedroom House Beneficiaries: రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. 19 వేల మంది లబ్ధిదారులకు కేటాయించిన డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లను వెనక్కి తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లు పొందిన వారికి ఈ హెచ్చరికలు వర్తిస్తాయని స్పష్టం చేసింది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లను పొందిన వారిలో చాలా మంది నేటికీ వాటిలో నివసించడం లేదు. ఇప్పటికే ప్రభుత్వం దీనిపై లబ్ధిదారులకు నోటీసులు జారీ చేసింది. ఇప్పుడు మూడోసారి ప్రభుత్వం నోటీసులు పంపేందుకు రెడీ అవుతోంది. అప్పుడు కూడా స్పందించకపోతే.. వారి పేర్లను లబ్ధిదారుల జాబితా నుంచి తొలగించి, వారికి కేటాయించిన ఇళ్లను స్వాధీనం చేసుకునేందుకు సర్కార్ రెడీ అయినట్లు తెలుస్తోంది.

కాగా గత రెండు నెలలుగా అధికారులు హైదరాబాద్‌ శివారు ప్రాంతాల్లో ఉన్న డబుల్‌ బెడ్‌రూమ్‌ ఇళ్లను పరిశీలించారు. ఈ క్రమంలో రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మేడ్చల్ జిల్లాలకు చెందిన సుమారు 19 వేల మంది లబ్ధిదారులు తమకు కేటాయించిన ఇళ్లలో నివసించడం లేదని గుర్తించారు. దీంతో వెంటనే లబ్ధిదారులందరికీ నోటీసులు జారీ చేస్తూ.. తక్షణమే ఇళ్లలోకి చేరాలని సూచించారు. కానీ కొందరు లబ్ధిదారులు మాత్రం అధికారుల ఆదేశాలను పట్టించుకోలేదు. దీంతో అధికారులు మరోసారి నోటీసులు జారీ చేసినా స్పందన రాలేదు.

ఈ క్రమంలో అధికారులు మూడోసారి నోటీసులు పంపి.. మరొక్క అవకాశం ఇచ్చేందుకు ముందుకు వచ్చారు. ఈసారి కూడా స్పందించకపోతే వారికి కేటాయించిన ఇళ్లను వెనక్కి తీసుకోనున్నట్లు ప్రకటించారు. లబ్ధిదారులు అధికారుల నోటీసులను పట్టించుకోకుండా వదిలేయడంతో, మూడో సారి నోటీసులు పంపిన తర్వాత కఠిన నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. వారి పేర్లను జాబితా నుంచి తొలగించి ఇళ్లను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకునేందుకు అధికారులు సిద్ధమయ్యారు.

2023 ఆగస్టులో అప్పటి బీఆర్‌ఎస్ ప్రభుత్వం నగర శివారులో నిర్మించిన 90 వేల ఇళ్లను.. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో నివసిస్తున్న పేదలకు కేటాయించింది. అయితే అక్కడ సరైన సౌకర్యాలు లేవంటూ దాదాపు 40 వేల మంది లబ్ధిదారులు వాటిలో చేరేందుకు ఇష్టపడలేదు. దీంతో అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కొల్లూరు, తూంకుంట, రాంపల్లి, వనస్థలిపురం, ప్రతాపసింగారం వంటి ప్రాంతాల్లో ఉన్న డబుల్‌ బెడ్‌రూమ్ ఇళ్ల వద్ద అన్ని వసతులను ఏర్పాటు చేసింది. అయినా కూడా ఇంకా కొందరు వాటిల్లో చేరలేదు. దీంతో మూడోసారి నోటీసులు ఇచ్చి, అప్పుడు కూడా స్పందించకపోతే ఆ తర్వాత వారికి కేటాయించిన ఇళ్లను రద్దు చేయాలని భావిస్తోంది.

Also Read: 10th Results 2026: విద్యార్థులకు అలర్ట్.. 10వ తరగతి ఫలితాలపై బిగ్ అప్డేట్.. రిజల్ట్ ఎప్పుడంటే?  

Also Read: AP DWCRA Women: డ్వాక్రా మహిళలకు ఏపీ సర్కార్ అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. రూ. 2,194 కోట్లు బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ  

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

