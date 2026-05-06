TG Jowar Distribution: రేవంత్ సర్కార్ శుభవార్త.. ఇకపై రేషన్ కార్డు మీద పూర్తి ఉచితంగా జొన్నల పంపిణీ!

Telangana Jowar Distribution: తెలంగాణ సర్కార్ రాష్ట్ర ప్రజలకు శుభవార్త చెప్పింది. ఇకపై రేషన్ కార్డుల మీద జొన్నలను కూడా పంపిణీ చేసేందుకు నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ అంశంపై ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క మాట్లాడుతూ.. మార్క్ ఫెడ్ ద్వారా అన్నదాతల వద్ద నుంచి సేకరించిన జొన్నలు, మొక్క జొన్నలను కేవలం మార్కెట్లో అమ్మే ధాన్యం, సరుకుగా చూడవద్దని కోరారు. ఈ ధాన్యాలను పేదవాడి ఆకలి తీర్చే సాధనాలుగా వినియోగించుకోవాలని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క సూచించారు.
రైతుల వద్ద నుంచి సేకరించిన మొక్కజొన్నలు, జొన్నలను బహిరంగ వేలం వేస్తే.. దీని ద్వారా మధ్యవర్తులు లాభపడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందన్న భట్టి విక్రమార్క.. అలా కాకుండా ఈ ధాన్యాలను ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ అయిన రేషన్ దుకాణాల ద్వారా ప్రజలకు పంపిణీ చేస్తే వారి ఆకలి తీరడమే కాక.. ఆరోగ్యంగా ఉంటారని అభిప్రాయపడ్డారు. ముఖ్యంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ గురుకులాలు, వసతి గృహాల్లో చదువుకునే విద్యార్థులకు బలవర్ధకమైన ఆహారాన్ని అందించేందుకు గాను ఈ జొన్నలు, మొక్క జొన్నలను వినియోగించాలని తెలిపారు.
మొక్క జొన్నలను నేరుగా పౌల్ట్రీ రైతులకు కేటాయించాలని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క సూచించారు. ఈ మేరకు అవసరమైన కార్యచరణ సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ క్రమంలో ప్రజాభవన్లో నిర్వహించిన ‘రిసోర్స్ మొబిలైజేషన్’ కేబినెట్ సబ్ కమిటీ సమావేశంలో పాల్గొన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క.. పలు కీలక అంశాలపై సమీక్షించారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను పటిష్టం చేయడంతో పాటు పారిశ్రామిక ప్రగతి, పర్యావరణ పరిరక్షణే లక్ష్యంగా తమ ప్రజా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోందని భట్టి విక్రమార్క స్పష్టం చేశారు. సామాన్యుడి సంక్షేమమే కేంద్రబిందువుగా ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు ఉండాలని సూచించారు.
Also Read: Inter Admission 2026: విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఇంటర్ అడ్మిషన్స్ రద్దు.. కొత్త షెడ్యూల్ ఎప్పుడంటే?
Also Read: Pooja Hegde: విజయ్ ఎన్నికల్లో గెలుస్తాడని ముందే ఊహించిన పూజా హెగ్డే.. నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న క్రేజీ వీడియో!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి