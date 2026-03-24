New Pensions in Telangana: తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో 2 లక్షల కొత్త పెన్షన్లు ఇవ్వడానికి సిద్ధమైన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ కొత్త పెన్షన్ల పంపిణీ ఎప్పటి నుంచి ఉండబోతుందనే దానిపై అప్డేట్ వచ్చింది.. ఈ సంవత్సరం జూన్ 2న జరగనున్న తెలంగాణ దశాబ్ది ఉత్సవాల సందర్భంగా కొత్త పెన్షన్లు పంపిణీ చేయాలని రేవంత్ సర్కార్ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటికే అధికారులు రంగంలోకి దిగినట్లుగా తెలుస్తోంది. మే నెలలో పెన్షన్ లబ్ధిదారులకు మంజూరు పత్రాలు ఇవ్వాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలు జారీ చేయగా.. జూన్ 2 నుంచి పెన్షన్ పంపిణీ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో ఆసరా పెన్షన్లకు అర్హులైన కొత్త వారికి అందించాలని నిర్ణయించడంతో.. పలు జిల్లాల్లో డెత్ వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేశారు. దాదాపు 2 లక్షల పెన్షన్ల లబ్ధిదారులకు అవకాశం ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కొత్త పెన్షన్లకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పిస్తారని తెలుస్తోంది.
ఇక కొత్తగా పెన్షన్లకు అర్హులైన వారిలో గ్రామాలకు చెందిన వారు అయితే.. ఎంపీడీవో కార్యాలయాల్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారు మున్సిపల్ కార్యాలయాలకు తమ దరఖాస్తులను పంపించాలి. వీటిని పూర్తిగా పరిశీలించి.. అర్హులను ఎంపిక చేసి.. ఆ తర్వాత జూన్ 2వ తేదీన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం జరుపుకునే వేళ ప్రతి మండలం నుండి అర్హులైన వారికి కొత్త పెన్షన్ పంపిణీ చేయాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
కొత్త పెన్షన్ మంజూరు చేయాలని నిర్ణయించుకోవడంతో.. డీఆర్డీఓ ఆఫీసుల్లో అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ ముమ్మరం చేశారు. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన గైడ్లైన్స్ ప్రకారం.. దరఖాస్తు చేసుకున్న వారు పెన్షన్కు అర్హులేనా..? వారు ఎక్కడ నివాసం ఉంటున్నారు..? అనే అంశాలను పరిశీలిస్తున్నారు. అధికారులు కూడా క్షేత్రస్థాయిలోకి వెళ్లి ఆయా వివరాలు తెలుసుకుంటున్నారు. మే రెండో వారంలో దీనిపై పూర్తి స్థాయిలో స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉందంటున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.