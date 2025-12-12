English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Gram Panchayat Election 2025 Results: తొలి విడత పంచాయితీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ హవా..

Telangana Gram Panchayat Election 2025 Results: తొలి విడత పంచాయితీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ హవా..

Telangana Gram Panchayat Election 2025 Results: నిన్న జరిగిన తెలంగాణ పంచాయితీ ఎన్నికల్లో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ సత్తా చాటింది. అంతేకాదు హస్తం పార్టీ సపోర్ట్ చేసిన మెజారిటీ సభ్యులు గ్రామ పంచాయితీలను కైవసం చేసుకున్నారు. దీంతో తెలంగాణ కాంగ్రెస్ లో రేవంత్ తన స్థానాన్ని బలోపేతం చేసుకున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 12, 2025, 10:00 AM IST

తెలంగాణ గ్రామ పంచాయతీ తొలి విడత ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపర్చిన అభ్యర్థుల హవా కొనసాగించారు. తొలివిడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో అర్ధరాత్రి 2 గంటల వరకు వెల్లడైన ఫలితాల మేరకు అధికార కాంగ్రెస్‌ పార్టీ మద్దతుదారులు 2 వేల 383 సర్పంచి స్థానాల్లో విజయదుందుభి మోగించారు. సిద్దిపేట మినహా మిగిలిన జిల్లాల్లో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ మెజారిటీ స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది. 

పలు చోట్ల గట్టిపోటీ ఇచ్చిన ప్రతిపక్ష భారత రాష్ట్ర సమితి 1,146 పంచాయతీలను గెలుపొందింది. స్వతంత్ర అభ్యర్థులు 455 చోట్ల విజయం సాధించారు. వీటిలో సీపీఎం 14, సీపీఐ 16 చోట్లకు పైగా గెలిచాయి. కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ  రెండువందల లోపు స్థానాలకు పరిమితమైంది. 

తొలివిడత ఎన్నిక జరిగే ప్రాంతాల్లో 396 పంచాయతీలు ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. ఇక 3,834 సర్పంచి, 27,678 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు పోలింగ్‌ జరిగింది. 84.28 శాతం ఓటింగ్‌ నమోదైంది. అత్యధికంగా యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో 92.88 శాతం పోలింగ్‌ జరిగింది.  భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో అత్యల్పంగా 71.79 శాతం ఓట్లు పోలయ్యాయి.నిన్న మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు జరిగిన ఎన్నికలను ఆ తర్వాత ఫలితాలను ప్రకటించారు. కొన్ని చోట్ల సమాన ఓట్లు వచ్చిన చోట టాస్ తో అభ్యర్ధులు గెలిచినట్టు ప్రకటించారు.   

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Panchayat Election ResultsTelangana Gram Panchayat Election 2025 ResultsTelangana Gram Panchayat Election 2025congress win majority seatsRevanth Reddy

