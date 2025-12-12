Telangana Gram Panchayat Election 2025 Results: తొలి విడత పంచాయితీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ హవా..

తెలంగాణ గ్రామ పంచాయతీ తొలి విడత ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపర్చిన అభ్యర్థుల హవా కొనసాగించారు. తొలివిడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో అర్ధరాత్రి 2 గంటల వరకు వెల్లడైన ఫలితాల మేరకు అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతుదారులు 2 వేల 383 సర్పంచి స్థానాల్లో విజయదుందుభి మోగించారు. సిద్దిపేట మినహా మిగిలిన జిల్లాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ మెజారిటీ స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది.
పలు చోట్ల గట్టిపోటీ ఇచ్చిన ప్రతిపక్ష భారత రాష్ట్ర సమితి 1,146 పంచాయతీలను గెలుపొందింది. స్వతంత్ర అభ్యర్థులు 455 చోట్ల విజయం సాధించారు. వీటిలో సీపీఎం 14, సీపీఐ 16 చోట్లకు పైగా గెలిచాయి. కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ రెండువందల లోపు స్థానాలకు పరిమితమైంది.
తొలివిడత ఎన్నిక జరిగే ప్రాంతాల్లో 396 పంచాయతీలు ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. ఇక 3,834 సర్పంచి, 27,678 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు పోలింగ్ జరిగింది. 84.28 శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది. అత్యధికంగా యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో 92.88 శాతం పోలింగ్ జరిగింది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో అత్యల్పంగా 71.79 శాతం ఓట్లు పోలయ్యాయి.నిన్న మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు జరిగిన ఎన్నికలను ఆ తర్వాత ఫలితాలను ప్రకటించారు. కొన్ని చోట్ల సమాన ఓట్లు వచ్చిన చోట టాస్ తో అభ్యర్ధులు గెలిచినట్టు ప్రకటించారు.
