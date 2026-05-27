/Telangana: గ్రామ పంచాయతీలకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శుభవార్త.. ఇకపై సొంత నిధులు నేరుగా బ్యాంకు ఖాతాల్లోకే!

Cm Revanth Reddy Big Boost To Gram Panchayats: తెలంగాణలోని గ్రామపంచాయతీల బలోపేతానికి.. వాటి ఆర్థిక పరిపుష్టికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సరికొత్త నిర్ణయంతో శుభవార్త చెప్పారు. గ్రామాల వికాసమే ధ్యేయంగా అడుగులు వేస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం.. పంచాయతీలకు పూర్తిస్థాయి ఆర్థిక స్వాతంత్రం కల్పించే దిశగా ఒక చారిత్రాత్మక నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. గ్రామపంచాయతీల సొంత ఆదాయాన్ని ప్రభుత్వ ట్రెజరీ ఖాతాల్లో కాకుండా నేరుగా ఆయా పంచాయితీల సొంత బ్యాంకు ఖాతాలోనే జమ చేసుకునేలా తెలంగాణ పంచాయతీ రాజ్ చట్టంలో తగిన మార్పులు చేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నతాధికారులను ఆదేశించారు.
గతంలో గ్రామపంచాయతీలకు పన్నులతో పాటు ఇతర వనరుల ద్వారా వచ్చే సొంత ఆదాయాన్ని ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ట్రెజరీ ఖాతాల్లో జమ చేయాల్సి వచ్చేది.. దీనివల్ల గ్రామంలో అత్యవసర పనులు చేపట్టాలన్న.. పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు వేతనాలు ఇవ్వాలన్న.. వీధి దీపాల నిర్వహణ చూసుకోవాలన్న నిధుల విడుదల కోసం ట్రెజరీల చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చేది.. ప్రభుత్వ అనుమతులతో పాటు సాంకేతిక కారణాలవల్ల నిధుల డ్రా చేయడంలో తీవ్ర జాప్యం జరిగేది.. దీనివల్ల గ్రామాల్లో అభివృద్ధి కొంటుపడుతోందని భావించిన ముఖ్యమంత్రి.. ఈ ఈ వ్యవస్థకు గుడ్ బై పలకాలని నిర్ణయించుకున్నారు..
కొత్త విధానం అమల్లోకి వస్తే గ్రామాల్లోని వసులయ్యే ఆస్తి పన్నులతో పాటు నాళాల ఫీజులు లేఅవుట్ ఫీజులు ఇతర రూపాల్లో వచ్చే సొంత ఆదాయం నేరుగా పంచాయతీల స్థానిక బ్యాంకుల్లోనే ఉంటాయి. దీనివల్ల నిధుల వినియోగంలో సర్పంచులకు, పంచాయితీ పాలకవర్గానికి పూర్తి స్వేచ్ఛ లభిస్తుంది. ఈ నిర్ణయం పై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న సర్పంచులతో పాటు స్థానిక సంస్థల ప్రతినిధులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నిధుల కోసం ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను చుట్టూ తిరిగే తిప్పలు తప్పుతాయని.. గ్రామాల తక్షణ అవసరాలకు ఈ నిధులు వెంటనే వాడుకునే వీలుంటుందని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు..
ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు పంచాయతీరాజ్ శాఖ అధికార చట్ట సవరణకు అవసరమయ్యే ముసాయిదాను సిద్ధం చేసే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు.. త్వరలో ఈ నూతన విధానాన్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అధికారికంగా అమలు చేయబోతున్నారు. ఈ నిర్ణయం ద్వారా తెలంగాణలోని పల్లె ప్రగతి పథంలో దూసుకుపోతాయని మేధావులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.. అతి త్వరలోనే చట్ట సవరణ జరిగిన తర్వాత అమల్లోకి వస్తే.. గతంలో లాగా ట్రెజరీలకు సంబంధం లేకుండానే నేరుగా గ్రామపంచాయతీకి సంబంధించిన అకౌంట్ ద్వారా డబ్బులను గ్రామం పనులకు వినియోగించుకోవచ్చు.
