Telangana Group 2: తెలంగాణ గ్రూప్-2 ఫలితాలు విడుదల.. రిజల్ట్స్‌ చెక్‌ చేసుకోవడం ఇలా!

TSPSC Group 2 Results: అనేక వివాదాలు, మలుపు తిరిగిన తెలంగాణ గ్రూప్-2 పరీక్షల ఫలితాలు ఎట్టకేలకు విడుదలయ్యాయి. న్యాయస్థానాల్లో.. రాజకీయ వివాదం రేపిన తెలంగాణ గ్రూపు 2 పరీక్షల ప్రక్రియ చివరి అంకానికి చేరింది. మొత్తం 783 పోస్టులకు ఎంపికైన వారి జాబితాను తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ విడుదల చేసింది. గతంలో జారీ చేసిన జనరల్ ర్యాంకుల జాబితాకు ఇప్పుడు ధ్రువపత్రాల పరిశీలన అనంతరం ఫలితాలు వెల్లడించింది.
గత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం 2022లో గ్రూప్-2 నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. టీజీపీఎస్సీ 2024 డిసెంబర్లో రాత పరీక్ష నిర్వహించింది. ఈ ఏడాది మార్చి 11న జనరల్ ర్యాంకుల జాబితాను వెల్లడించింది. ఇప్పటికే అభ్యర్థుల ధ్రువపత్రాల పరిశీలన పూర్తిచేసింది. టీజీపీఎస్సీ విడుదల చేసిన గ్రూప్-2 ఫలితాల్లో మొత్తం 783 పోస్టులకుగా ఎంపికైన 782 మంది జాబితాను వెల్లడించింది. ఒక్క పోస్టు ఫలితాన్ని మాత్రం పెండింగ్లో ఉంచింది. టీజీపీఎస్సీ చైర్మన్ బుర్ర వెంకటేశం ఆదివారం ఫలితాలను విడుదల చేసింది.
గ్రూపు 2 ఉద్యోగాల వివరాలు ఇలా..
18 కేటగిరీల్లో 783 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ వెలువడింది
2023 జనవరి 18 నుంచి ఫిబ్రవరి 16 వరకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ. మొత్తం 5,51,855 మంది అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోగా.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 1,368 పరీక్ష హాల్స్ను కేటాయించారు. ఈ పరీక్షలు తొలుత మూడు సార్లు వాయిదా పడిన అనంతరం డిసెంబర్ 15, 16వ తేదీల్లో పరీక్షలు జరిగాయి.
