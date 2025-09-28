English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Telangana Group 2: తెలంగాణ గ్రూప్-2 ఫలితాలు విడుదల.. రిజల్ట్స్‌ చెక్‌ చేసుకోవడం ఇలా!

TSPSC Group 2 Final Results: తెలంగాణ నిరుద్యోగులు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న గ్రూపు 2 ఉద్యోగాల ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. కొన్నేళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ ఫలితాలను టీఎస్‌పీఎస్‌సీ విడుదల చేసింది. ఆ ఫలితాలను చెక్‌ చేసుకోవడం ఇలా..

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 28, 2025, 04:46 PM IST

Telangana Group 2: తెలంగాణ గ్రూప్-2 ఫలితాలు విడుదల.. రిజల్ట్స్‌ చెక్‌ చేసుకోవడం ఇలా!

TSPSC Group 2 Results: అనేక వివాదాలు, మలుపు తిరిగిన తెలంగాణ గ్రూప్-2 పరీక్షల ఫలితాలు ఎట్టకేలకు విడుదలయ్యాయి. న్యాయస్థానాల్లో.. రాజకీయ వివాదం రేపిన తెలంగాణ గ్రూపు 2 పరీక్షల ప్రక్రియ చివరి అంకానికి చేరింది. మొత్తం 783 పోస్టులకు ఎంపికైన వారి జాబితాను తెలంగాణ పబ్లిక్‌ సర్వీస్‌ కమిషన్‌ విడుదల చేసింది. గతంలో జారీ చేసిన జనరల్‌ ర్యాంకుల జాబితాకు ఇప్పుడు ధ్రువపత్రాల పరిశీలన అనంతరం ఫలితాలు వెల్లడించింది.

Also Read: Tirumala Brahmotsav: తిరుమల బ్రహ్మోత్సవం.. అత్యంత వైభవంగా గరుడ సేవ

గత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వం 2022లో గ్రూప్-2 నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. టీజీపీఎస్సీ 2024 డిసెంబర్‌లో రాత పరీక్ష నిర్వహించింది. ఈ ఏడాది మార్చి 11న జనరల్ ర్యాంకుల జాబితాను వెల్లడించింది. ఇప్పటికే అభ్యర్థుల ధ్రువపత్రాల పరిశీలన పూర్తిచేసింది. టీజీపీఎస్సీ విడుదల చేసిన గ్రూప్‌-2 ఫలితాల్లో మొత్తం 783 పోస్టులకుగా ఎంపికైన 782 మంది జాబితాను వెల్లడించింది. ఒక్క పోస్టు ఫలితాన్ని మాత్రం పెండింగ్‌లో ఉంచింది. టీజీపీఎస్‌సీ చైర్మన్ బుర్ర వెంకటేశం ఆదివారం ఫలితాలను విడుదల చేసింది.

Also Read: Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. దీపావళికి మొత్తం 3 గిఫ్ట్‌లు

గ్రూపు 2 ఉద్యోగాల వివరాలు ఇలా..
18 కేటగిరీల్లో 783 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ వెలువడింది
2023 జనవరి 18 నుంచి ఫిబ్రవరి 16 వరకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ. మొత్తం 5,51,855 మంది అభ్యర్థులు దరఖాస్తు  చేసుకోగా.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 1,368 పరీక్ష హాల్స్‌ను కేటాయించారు. ఈ పరీక్షలు తొలుత మూడు సార్లు వాయిదా పడిన అనంతరం డిసెంబర్ 15, 16వ తేదీల్లో పరీక్షలు జరిగాయి.

Also Read: Revanth Reddy: కడుపునిండా విషం పెట్టుకుని అడ్డుకోవాలని చూస్తున్నారు: రేవంత్‌ రెడ్డి

