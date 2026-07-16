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గృహజ్యోతి లబ్ధిదారులకు షాక్.. 4 లక్షల మందికి ఫ్రీ కరెంట్ కట్!

Telangana Gruha Jyothi:  200 యూనిట్ల కంటే ఎక్కువగా విద్యుత్‌ను వినియోగించిన వారికి జీరో బిల్ కట్ అయ్యింది. ఇక నుంచి వారికి సాధారణంగానే ఎప్పటి లాగా విద్యుత్‌ బిల్లు రానుంది. అయితే, వారు జీరో బిల్‌ కోల్పోవడానికి గల కారణాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 16, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:39 PM IST
గృహజ్యోతి లబ్ధిదారులకు షాక్.. 4 లక్షల మందికి ఫ్రీ కరెంట్ కట్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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గృహజ్యోతి లబ్ధిదారులకు షాక్.. 4 లక్షల మందికి ఫ్రీ కరెంట్ కట్!
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