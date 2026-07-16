/గృహజ్యోతి లబ్ధిదారులకు షాక్.. 4 లక్షల మందికి ఫ్రీ కరెంట్ కట్!

Telangana Gruha Jyothi Latest News: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన గృహజ్యోతి పథకం కింద అర్హులైన ప్రతి కుటుంబానికి నెలకు 200 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ను అందిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.. అయితే, NPDCL పరిధిలోని 18 జిల్లాల్లో గత జూన్ నెలలో ఎండల తీవ్రత లేదా ఇతర కారణాల వల్ల విద్యుత్ వినియోగం పెరిగిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. 200 యూనిట్ల పరిమితి కంటే ఎక్కువ విద్యుత్ను వాడిన కారణంగా.. దాదాపు 4 లక్షల మంది వినియోగదారులు ఈ సారి గృహజ్యోతి పథకం లబ్ధిని కోల్పోయారు. వీరందరికీ జూన్ నెలలో సాధారణ బిల్లులు వచ్చాయని తెలుస్తోంది.
22.59 లక్షల మందికి జీరో బిల్లులు..
మరోవైపు.. నిబంధనల ప్రకారం, విద్యుత్ వినియోగించిన మెజారిటీ వినియోగదారులకు ప్రభుత్వం ఊరటనిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.. NPDCL పరిధిలో మొత్తం 26,54,851 మంది అర్హులైన లబ్ధిదారులు ఉండగా.. అందులో 22,59,602 మందికి జూన్ నెలలో 200 యూనిట్ల లోపే విద్యుత్ వినియోగం నమోదైన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో వారందరికీ యథావిధిగా జీరో బిల్లులు వచ్చాయి. ఈ 22.59 లక్షల మంది వినియోగదారులకు సంబంధించి రూ.99.18 కోట్ల సబ్సిడీ భారాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం భరించి.. డిస్కామ్లకు చెల్లించిన్నట్లు తెలుస్తోంది.
మూడు నెలల్లో రూ.2,354 కోట్ల సబ్సిడీ..
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకం ప్రారంభమైన నాటి నుంచి ప్రజలకు లభించిన లబ్ధిపై అధికారులు గణాంకాలను విడుదల చేశారు. మార్చి నెల నుంచి జూన్ నెల వరకు గడిచిన కాలంలో NPDCL పరిధిలో మొత్తం 6,48,95,429 మందికి జీరో బిల్లులు అందాయి. ఈ మూడు, నాలుగు నెలల కాలంలో ప్రజలపై పైసా భారం పడకుండా ప్రభుత్వం ఏకంగా రూ.2354.77 కోట్ల భారీ సబ్సిడీని భరించింది.
ఇందులో భాగంగా వినియోగదారులు మొత్తం 5,384.04 మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుత్ను వినియోగించుకున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా కోట్ల రూపాయలను ప్రభుత్వం చెల్లించింది. ఇదిలా ఉంటే.. గృహజ్యోతి పథకం నిరుపేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు పెద్ద ఆర్థిక వెసులుబాటు కల్పిస్తున్నప్పటికీ.. 200 యూనిట్ల పరిమితిని దాటకుండా జాగ్రత్తపడాలని.. అప్పుడే జీరో బిల్లుల ప్రయోజనం నిరంతరాయంగా అందుతుందని విద్యుత్ శాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ జీరో బిల్లుల కోల్పోయిన వారు మళ్లీ పొందుతారో? పొందరో? తెలంగాణ ప్రభుత్వమే వెల్లడించాల్సి ఉంటుంది.
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