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గురుకుల ఉపాధ్యాయుల గోడు పట్టించుకోరా?.. 1030 స్కూళ్లు, 40 వేల మంది సిబ్బంది ఆవేదన..!!

Telangana Gurukul Teachers Issues: తెలంగాణలోని గురుకుల విద్యాసంస్థల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను ప్రభుత్వం వెంటనే పరిష్కరించాలని తెలంగాణ సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ అధ్యాపకుల సంఘం (TGSWRETLA) రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు డా. ఆవుల సైదులు డిమాండ్ చేశారు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 24, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 01:05 PM IST
గురుకుల ఉపాధ్యాయుల గోడు పట్టించుకోరా?.. 1030 స్కూళ్లు, 40 వేల మంది సిబ్బంది ఆవేదన..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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గురుకుల ఉపాధ్యాయుల గోడు పట్టించుకోరా?.. 1030 స్కూళ్లు, 40 వేల మంది సిబ్బంది ఆవేదన..!!
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