/గురుకుల ఉపాధ్యాయుల గోడు పట్టించుకోరా?.. 1030 స్కూళ్లు, 40 వేల మంది సిబ్బంది ఆవేదన..!!

Telangana Gurukul Teachers Issues: తెలంగాణలోని గురుకుల విద్యాసంస్థల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను ప్రభుత్వం వెంటనే పరిష్కరించాలని తెలంగాణ సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ అధ్యాపకుల సంఘం (TGSWRETLA) రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు డా. ఆవుల సైదులు డిమాండ్ చేశారు. గురుకుల ఉద్యోగులకు పెండింగ్లో ఉన్న డీఏ ఎరియర్స్ను చెల్లించడంతో పాటు, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయులకు అందుతున్న సౌకర్యాలను తమకు కూడా కల్పించాలని కోరారు.
గురుకుల వ్యవస్థ రాష్ట్రంలో బడుగు, బలహీన వర్గాలకు చెందిన విద్యార్థులకు విద్యను అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని సైదులు తెలిపారు. తెలంగాణలో ఐదు రకాల గురుకుల సొసైటీలు ఉన్నాయని, వాటి పరిధిలో దాదాపు 40 వేల మంది ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకులు పనిచేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ఐదు గురుకుల సొసైటీల పరిధిలో సుమారు 1,030 పాఠశాలలు ఐదో తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు కొనసాగుతున్నాయని, దాదాపు 6 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఇక్కడ విద్యను అభ్యసిస్తున్నారని తెలిపారు. ఇంత పెద్ద స్థాయిలో విద్యా వ్యవస్థను నిర్వహిస్తున్న గురుకుల ఉద్యోగులు మాత్రం అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. తమ సమస్యలను ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా పరిగణనలోకి తీసుకుని పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.
ఐదు డీఏల ఎరియర్స్ చెల్లించాలి:
గురుకుల ఉద్యోగులకు సంబంధించి ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఐదు డీఏల ఎరియర్స్ను వెంటనే చెల్లించాలని డా. ఆవుల సైదులు ప్రధానంగా డిమాండ్ చేశారు. ఇప్పటికే ప్రకటించిన డీఏలకు సంబంధించిన బకాయిలు పెండింగ్లో ఉండటంతో ఉద్యోగులు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని తెలిపారు. అదేవిధంగా ప్రకటించాల్సిన మరో ఐదు డీఏలను కూడా మంజూరు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన కోరారు. మొత్తంగా పెండింగ్లో ఉన్న డీఏలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకుని, ఉద్యోగులకు బకాయిలను చెల్లించేలా చర్యలు చేపట్టాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
గత మూడు సంవత్సరాలుగా డీఏ ఎరియర్స్ చెల్లించకుండా పెండింగ్లో ఉంచిన సమస్యను ఇకనైనా పరిష్కరించాలని సైదులు కోరారు. ఈ అంశంపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించి ఉద్యోగులకు రావాల్సిన బకాయిలను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.గురుకుల ఉద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న మరో ప్రధాన సమస్య వేతనాల చెల్లింపు విధానానికి సంబంధించినదని సైదులు తెలిపారు. ప్రభుత్వ, జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలల్లో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయుల మాదిరిగా గురుకుల ఉపాధ్యాయులకు కూడా 010 పద్దు ద్వారా వేతనాలు చెల్లించే విధానం కల్పించాలని కోరారు. గురుకుల విద్యా వ్యవస్థలో వేలాది మంది ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు పనిచేస్తున్న నేపథ్యంలో వేతనాల విషయంలో కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులతో సమానమైన సౌకర్యాలు కల్పించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
హెల్త్ కార్డులు, TG GLI సౌకర్యాలు కల్పించాలి:
గురుకుల ఉద్యోగులకు హెల్త్ కార్డుల సౌకర్యం కల్పించాలని సైదులు కోరారు. ఉద్యోగులు, వారి కుటుంబ సభ్యులకు వైద్య అవసరాల సమయంలో ఉపయోగపడే విధంగా ఆరోగ్య సంబంధిత సౌకర్యాలను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. అదేవిధంగా TG GLI సౌకర్యం కూడా గురుకుల ఉద్యోగులకు కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వ పరిధిలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు అందుతున్న ఉద్యోగ సంబంధిత సామాజిక భద్రతా సౌకర్యాలను గురుకుల ఉద్యోగులకు కూడా అందించాలని కోరారు.
ఉపాధ్యాయులపై బోధనేతర పనుల భారం తగ్గించాలి:
గురుకుల ఉపాధ్యాయులపై బోధనేతర పనుల భారం ఎక్కువగా ఉందని డా. ఆవుల సైదులు పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులకు బోధన చేయాల్సిన ఉపాధ్యాయులతో ఇతర పనులు కూడా ఎక్కువగా చేయిస్తున్నారని తెలిపారు.
ఉపాధ్యాయుల ప్రధాన బాధ్యత విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను అందించడమేనని, అందుకు అవసరమైన సమయం, వాతావరణం కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అందువల్ల బోధనేతర పనులను తగ్గించి ఉపాధ్యాయులను ప్రధానంగా బోధనా కార్యక్రమాలకే పరిమితం చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.
40 వేల మంది ఉద్యోగుల సమస్యలపై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టాలి:
ఐదు గురుకుల సొసైటీల పరిధిలో పనిచేస్తున్న సుమారు 40 వేల మంది ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకుల సమస్యలను ప్రభుత్వం సమగ్రంగా పరిశీలించాలని సైదులు విజ్ఞప్తి చేశారు. గురుకుల వ్యవస్థ ద్వారా లక్షలాది మంది బడుగు, బలహీన వర్గాల విద్యార్థులకు విద్య అందుతున్నందున, ఆ వ్యవస్థను నడిపిస్తున్న ఉద్యోగుల సమస్యలను కూడా ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యంగా పరిగణించాలని కోరారు. పెండింగ్ డీఏ ఎరియర్స్ చెల్లింపు, కొత్త డీఏల మంజూరు, 010 పద్దు ద్వారా వేతనాలు, హెల్త్ కార్డులు, TG GLI సౌకర్యాలు, బోధనేతర పనుల భారాన్ని తగ్గించడం వంటి అంశాలపై ప్రభుత్వం స్పష్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డా. ఆవుల సైదులు డిమాండ్ చేశారు.
గురుకుల ఉద్యోగుల సమస్యలను అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లడంతో పాటు ప్రభుత్వం దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్లి పరిష్కారానికి సహకరించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ సమస్యలపై చర్చించేందుకు తమ సంఘం ప్రతినిధులకు అవకాశం కల్పించి, వారి సమస్యలను నేరుగా వివరించే అవకాశం ఇవ్వాలని కోరారు.
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