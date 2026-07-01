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జాతీయ వైద్యుల దినోత్సవం.. తెలంగాణ వైద్యులకు మంత్రి శుభాకాంక్షలు

Telangana Health Minister Wishes To All Doctors: జాతీయ వైద్యుల దినోత్సవం సందర్భంగా తెలంగాణలోని వైద్య వృత్తి నిర్వహిస్తున్న వైద్యులందరికీ తెలంగాణ వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రజల ఆరోగ్య పరిరక్షణలో వైద్యుల సేవలు ఎనలేనివి అని కొనియాడారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 01, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:05 PM IST
జాతీయ వైద్యుల దినోత్సవం.. తెలంగాణ వైద్యులకు మంత్రి శుభాకాంక్షలు
Image Credit: National Doctors Day 2026 WishesSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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జాతీయ వైద్యుల దినోత్సవం.. తెలంగాణ వైద్యులకు మంత్రి శుభాకాంక్షలు
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