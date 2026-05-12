/Heat Waves: తెలంగాణకు సెగలు.. మండిపోతున్న హైదరాబాద్‌, రాబోయే 10 రోజులు మామూలుగా ఉండదు..!

Heat Waves Alert In Telangana And Hyderabad: తెలంగాణ, హైదరాబాద్ ప్రాంతాల్లో ఎండ వేడిమి ఎక్కువగా అవుతుంది. భానుడి భగభగలు నిప్పులు కొలిమిని తలపిస్తున్నాయి. అంతేకాదు, ప్రజలు వడగాలులతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రేపటి నుంచి పది రోజులపాటు రాష్ట్రంలో ఉష్ణోగ్రతలు తీవ్ర రూపం దాల్చనున్నాయి. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు వడగాలుల వల్ల ప్రజలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవ్వవచ్చు. అనేక జిల్లాల్లో 46 నుంచి 47 డిగ్రీల వరకు 18 మే వరకు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తుంది. అంతేకాదు మే 19 నుంచి 21మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు ఒక్కసారిగా పెరుగుతాయి. అది 48 డిగ్రీల కూడా చేరే అవకాశం ఉంది. ప్రధానంగా ఇది ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఎక్కువగా ప్రభావం ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
హైదరాబాద్లో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి ఉండనుంది. ఎండ తీవ్రతగా ఎక్కువగా అవుతుంది. 43 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు రానున్న పది రోజులపాటు నమోదవుతాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. అంతేకాదు ఈ నెల 19, 21వ తేదీల మధ్య 44 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు కూడా నమోదవుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అలర్ట్ గా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
మధ్యాహ్నం సమయంలో ఎండ తీవ్రతలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ సమయంలో అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రాకూడదని నీళ్లు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. సరైన జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఇంకా 21, 22 తేదీల్లో మోస్తారు నుంచి ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.
ఈ సమయంలో బయటకు రావడం వల్ల హీట్ స్ట్రోక్కు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇది ప్రాణాంతక ముప్పు. తగలడం వల్ల ప్రాణాలు పోయే పరిస్థితి ఉంటుంది. వీటి లక్షణాలు అతిగా చెమట పట్టడం, తల తిరగడం, నీరసం, కండరాల నొప్పులు వస్తాయి. శరీర ఉష్ణోగ్రత కూడా 14 డిగ్రీలు దాటి పోతుంది. ఒక్కోసారి స్పృహ కూడా కోల్పోతారు. ఈ నేపథ్యంలో నీరు ఎక్కువగా తాగడం, ఓఆర్ ఎస్, మజ్జిగ తీసుకోవాలి. కాటన్ దుస్తులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. బయటకు వెళ్ళినప్పుడల్లా గొడుగు, టోపీ, కళ్లద్దాలు తీసుకెళ్లండి. అంతేకాదు మధ్యాహ్నం 12 నుంచి 4 గంటల సమయం వరకు అత్యవసరమైతే మాత్రం బయటికి రాకండి. మీ ఆహారంలో కూడా నీటి శాతం అధికంగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలు డైట్ లో చేర్చుకోవాలి.
