  • Telangana Heat wave: తెలంగాణలో ఎండల మహోగ్ర రూపం.. ఒకేరోజు వడదెబ్బకు నలుగురు బలి..

Telangana Heat wave: తెలంగాణలో ఎండల మహోగ్ర రూపం.. ఒకేరోజు వడదెబ్బకు నలుగురు బలి..

Heat wave effect in telangana: గత కొన్ని రోజులుగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు.  ఈ క్రమంలో జనాలు ఉక్కపోతతో అల్లాడిపోతున్నారు. ముఖ్యంగా ఎండల ప్రభావంతో తెలంగాణలో నలుగురు వడదెబ్బకు పిట్టల్లా రాలారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 26, 2026, 08:30 AM IST
  • తెలంగాణలో భారీగా పెరిగి పోయిన ఉష్ణోగ్రతలు..
  • కీలక అలర్ట్ జారీ చేసి ఐఎండీ..

Telangana Heat wave: తెలంగాణలో ఎండల మహోగ్ర రూపం.. ఒకేరోజు వడదెబ్బకు నలుగురు బలి..

Telangana heat wave effect four dies due to sun stroke: తెలంగాణలో భానుడి భగ భగలు కొన సాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో సూర్యొదయం నుంచి సూర్యస్త మయం వరకు నిప్పులు కురిపిస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా భానుడి ప్రభావంతో జనజీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. ఈ క్రమంలో సూర్యుడి ప్రభావంతో తెలంగాణ అంత నిప్పుల కొలిమిలా మారింది. ఉదయం 7 గంటల నుంచి భానుడు చుక్కలు చూపిస్తున్నాడు.  మధ్యాహ్న సమయంలో విపరీతంగా వడగాల్పులు వీస్తున్నాయి.

ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం వాతావరణ అధికారులు సైతం ఎండల తీవ్రతతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు రాకూడదని తెల్చి చెప్పారు. ఎండల ప్రభావంనుంచి బైటపడేందుకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలని చెప్తున్నారు. మొత్తంగా భానుడి ప్రభావం వల్ల తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 42 డిగ్రీల  నుంచి 45 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా వడదెబ్బ ప్రభావంతో నిన్న ఒక్కరోజు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నలుగురు దుర్మరణం చెందారు.

హనుమకొండ జిల్లాకు చెందిన సాదుల నరహరి (58), వరంగల్‌కు చెందిన ఎండీ యాకూబీ (63), మంచిర్యాల జిల్లా వాసి కొట్రంగి జయరాం (40), సూర్యాపేట జిల్లాకు చెందిన మామిడి నరసింహ (51) వడదెబ్బతో  మరణించారు. వీరంతా పనులకు వెళ్లి వడదెబ్బ తగలడంతో చనిపోయినట్లు కుటుంబసభ్యులు వెల్లడించారు.

మరోవైపు, రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి.  ఇక ఒకవైపు వర్షాలతో పాటు వానలు కూడా జనాలకు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అన్నదాతలు ఎంతో కష్టపడి పండించి పంటలు అన్ని అకాల వర్షం వల్ల నాశనం అవుతున్నాయి. భారీగా పెరిగిన పోయిన నేపథ్యంలో నీళ్లు ఎక్కువగా తాగుతూ ఉండాలని, అత్యవసరం అయితేనే బైటకు రావాలని వాతావరణ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. మొత్తంగా ఫ్రూట్ జ్యూస్ లు, కొబ్బరి బొండాలను ఎక్కువగా తాగాలని చెప్తున్నారు.  కాటన్ దుస్తులను ధరించాలని చెప్తున్నారు.   ఓఆర్ఎస్ ద్రావణంను తాగాలని, శరీరంలో ఏ మాత్రం మార్పులు కన్పించిన వెంటనే వైద్యుల్ని సంప్రదించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

