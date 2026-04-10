  • Telangana Heat Waves: తెలంగాణకు బిగ్ అలర్ట్.. 10 రోజులు తీవ్ర వడగాలులు..

Telangana Heat Waves: తెలంగాణకు బిగ్ అలర్ట్.. 10 రోజులు తీవ్ర వడగాలులు..

Telangana Heat Waves: తెలంగాణలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. ఉదయం 8 గంటల నుంచే భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు.  ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణలో మరో వారం పది రోజులు పాటు తీవ్ర వడగాలలు వీచే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 10, 2026, 10:42 AM IST

Telangana Heat Waves: తెలంగాణకు బిగ్ అలర్ట్.. 10 రోజులు తీవ్ర వడగాలులు..

Weather Update on Telangana: తెలంగాణలో మరో రెండు రోజుల్లో అసలైన ఎండాకాలం ప్రారంభం కానుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. రాబోయే 10 రోజుల పాటు  ఎండలు ప్రజలను అల్లాడించనున్నాయి. ఏప్రిల్ 12 నుండి 22 వరకు  ఎండలు తీవ్రంగా వుంటాయని వాతావరణశాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఈ రోజుల్లో తీవ్రమైన వడగాలులతో ఎండలు దంచికొడతాయంటోంది. సాధారణంగా ఏప్రిల్ చివరి వారంలో లేదా మే నెలలో కనిపించే తీవ్రమైన వడగాలులు, ఈసారి ముందే వస్తాయంటోంది.  

ముఖ్యంగా ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాలైన ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, ములుగు వంటి ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 44°C నుండి 45°C వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్స్ జారీ చేసింది. అయితే సాయంత్రం పూట అక్కడక్కడా జల్లులు పడే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, అవి కేవలం గాలిలో తేమను పెంచి ఉక్కపోతను అధికం చేస్తాయంటోంది. 

అటు  హైదరాబాద్‌లో కూడా పరిస్థితి దారుణంగా ఉండబోతోందని వాతావరణశాఖ హెచ్చరించింది. ఈ పదిరోజుల పాటు  అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు  41 డిగ్రీల  వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉందంటోంది. ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప మధ్యాహ్నం వేళల్లో బయటకురావొద్దని వాతావరణ శాఖ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా చెట్లు ఎక్కువగా ఉన్న ఓయూతో పాటు హెచ్ సీయూ, సైనిక్ పురి వంటి కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు తక్కువగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా పారిశ్రామిక ప్రాంతాలైన సనత్ నగర్, బాలానగర్, పఠాన్ చెరువు,  చెంగిచెర్ల, ఘట్ కేసర్, చర్లపల్లి వంటి ప్రాంతాల్లో సాధారణం కంటే 2 డిగ్రీలు ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

