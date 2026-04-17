Highest Temperatures: భానుడి భగభగలు.. జగిత్యాలలో రికార్డు బ్రేక్ ఉష్ణోగ్రతలు, 10 జిల్లాల్లో 44 డిగ్రీలు దాటిన ఎండలు!

Telangana Highest Temperatures Records 44.4°C In Jagtial: నిప్పుల కొలిమిలా మారిన తెలంగాణ రోజురోజుకు ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇప్పటికే 45 డిగ్రీల సెంటిగ్రేట్ ఉష్ణోగ్రతలు కూడా దాటేసింది. మొత్తంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 33 జిల్లాల్లో 41 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు దాటాయి. ఇక 10 జిల్లాలు మాత్రం 44 డిగ్రీల సెంటిగ్రేట్స్ ఏప్రిల్ 16వ తేదీ గురువారం నమోదయిందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 17, 2026, 02:58 PM IST

Telangana Highest Temperatures Records 44.4°C In Jagtial: ఎండల తీవ్రత ఎక్కువ అవుతుంది. వాతావరణం లో మారుతున్న పరిస్థితులు.. పెరుగుతున్న ఎండలు ఉక్కపోత వల్ల ప్రజలు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. ఏప్రిల్ నెలలోనే ఇలాంటి వాతావరణం ఏర్పడితే రానున్న రెండు నెలలపాటు కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఇక మే నెలలో అసలైన ఎండల తీవ్రత ఉంటుంది. ఈ నెలలోనే ఇలాంటి ఎండలు ఉంటే ఇక 50 డిగ్రీల వరకు చేరే అవకాశం కూడా ఉండవచ్చేమో?

జగిత్యాలలో అత్యధికం..
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మండుతున్న ఎండలు భానుడి భగభగలతో ఇప్పటికే పని ప్రాంతాల్లో 45 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. మొత్తం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 33 జిల్లాల్లో 41 డిగ్రీలు దాటేశాయి. ఇక పది జిల్లాల్లో అయితే ఎండలు తీవ్రత మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. 44 డిగ్రీల కూడా ఏప్రిల్ 16వ తేదీ గురువారం దాటేసింది. ఇది రికార్డు స్థాయిని మించిపోయింది. గురువారం జగిత్యాల ధర్మపురి మండలం లో ఏకంగా 44.4 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఇక అలాగే ఆదిలాబాద్, కొమురం భీం, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నల్గొండ, నిర్మల్, నిజామాబాద్ వంటి ప్రాంతాల్లో 44.3 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కాగా.. కామారెడ్డి, కరీంనగర్, సిద్దిపేటలో 44.1 డిగ్రీలు నమోదయ్యాయి. గరిష్టంగా ఈ ఉష్ణోగ్రతలు 43 డిగ్రీల 44 డిగ్రీలు నమోదు అవుతున్నాయి. ఈ పది జిల్లాల్లో ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది. దీనికి సంబంధించి తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ప్లానింగ్ సొసైటీ వెదర్ రిపోర్ట్ శుక్రవారం రోజు డేటా విడుదల చేసింది.

మరో రెండు నెలలు ఇదే పరిస్థితి..
 నిప్పులా కొలిమిలా మారుతున్న తెలంగాణలో ఏప్రిల్ నెలలో ఇలాంటి దుస్థితి ఉంటే రానున్న రెండు నెలల పాటు ఇదే పరిస్థితి కూడా ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈసారి సుదీర్ఘ ఎండలు ఏప్రిల్ మే, జూన్ నెలలు ఉండనున్నట్లు సమాచారం. అయితే తెలంగాణలో 18వ తేదీ నుంచి చెదురు ముదురు వానలు ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అయితే పగలంతా ఇలాగే ఎండల తీవ్రత ఉండి.. రాత్రి మాత్రం వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. అయితే వర్షం ఎక్కువగా పడితే వాతావరణం చల్లబడుతుంది. కానీ చెదురు ముదురు వానల వల్ల మరింత భూతాపం పెరుగుతుంది. ఉక్కపోత మరి ఎక్కువ అవుతుంది.

ఈ పెరిగిన ఎండల నేపథ్యంలో వృద్ధులు, గర్భిణీలు, పిల్లలు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ప్రధానంగా మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి మూడు గంటల మధ్యలో బయటకు అత్యవసరమైతే తప్ప రాకూడదని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. కొందరు బయటికి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వస్తే సరైన టోపీలు, కాటన్ దుస్తులు మాత్రమే ధరించాలి. తమతో పాటు గొడుగులు తీసుకువెళ్లాలి లేకపోతే వడదెబ్బకు గురై అవకాశం ఉంది. ఎప్పటికప్పుడు హైడ్రేషన్ గా ఉండాలి. తగినంత నీరు తీసుకోవాలి డిహైడ్రేషన్ కి గురి అయితే ప్రాణానికే ప్రమాదం.

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

