Telangana Cold Waves: రాబోయే 3 రోజులు చలితో ప్రజలకు నరకం.. జర పైలం అంటున్న వాతావరణ శాఖ..

Heavy Cold Waves in Telugu States: తెలంగాణలో మరో రెండు రోజులు చలి చంపనుంది. ఉత్తరాది రాష్ట్రాల మాదిరిగా చలి తీవ్రంగా ఉంటుంది. సాయంత్రం నుంచే చలి ప్రజలను ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఉదయం పూట బయటకు వెళ్లలేని పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. తెలంగాణలో ఇవాళ, రేపు చలి మరింత విజృంభించనుంది. 14 జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ అయ్యింది. కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా సిర్పూర్ యులో 7.1 డిగ్రీలు, సంగారెడ్డి జిల్లా కోహీర్లో 7.5 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.
జనవరి ఒకటి తర్వాత చలి ప్రభావం తగ్గే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఇక హైదరాబాద్లో వాయు కాలుష్యంతో గాలిలో నాణ్యత డేంజర్ బెల్స్ మోగిస్తోంది.మరోవైపు తెలంగాణ తో పాటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్టాలను వణికిస్తున్న చలికి అతిత్వరలో ఎండ్ కార్డ్ పడుతుందని తెలిపింది.
జనవరి 1 నుంచి రాత్రి టెంపరేచర్లు కొంత పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. దీంతో కోల్డ్ వేవ్ ముగిసినా.. కాస్త చలి మాత్రం ంటోంది. జనవరి తొలివారం చివర లేదంటే రెండో వారంలో ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దాని ప్రభావంతో అకాల వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంటుందని వాతావరణశాఖ వెల్లడించింది. మరోవైపు సంక్రాంతి తరువాత చలి పూర్తిగా తగ్గిపోయే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
