Telangana Cold Waves: తెలంగాణ వాసులను చంపేస్తోన్న చలి.. ఆ జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్..!

తెలంగాణలో చలి తీవ్రత అధికమయ్యింది. అన్ని జిల్లాల్లో రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు దారుణంగా పడిపోతున్నాయి. సాయంత్రం నుంచి మరుసటి రోజు పొద్దున్న ఎండ వచ్చే వరకు కాలు బయట పెట్టాలంటేనే వణికి పోతున్నారు. గత 3 రోజుల నుంచి సాధారణం కంటే 4 డిగ్రీలకు తక్కువగా కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నట్టు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్ర అధికారులు తెలిపింది. కొన్ని జిల్లాల్లో రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు సింగిల్ డిజిట్ కి పడిపోయాయి.
ఈ నేపథ్యంలో ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, కామారెడ్డి, మంచిర్యాల, వరంగల్, సంగారెడ్డి, మెదక్ తదితర జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసారు అధికారులు. ఆయా జిల్లాల ప్రజలు అత్యవసరం అయితే తప్ప రాత్రిపూట కనీస జాగ్రత్తలు లేకుండా బయటికి రావొద్దని సూచించారు. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, శ్వాస సంబంధ వ్యాధులతో బాధ పడేవారు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని తెలిపారు.
Read more: Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..
Read more: నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..
మరో హైదరాబాద్ లో పలు ప్రాంతాల్లో రాబోయే 3 రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు అత్యంత కనిష్ఠానికి పరిమితం కానుంది. పొగమంచు కారణంగా ఉబ్బసం రోగులు 8 తర్వాత తమ పనుల కోసం బయటకు వెళ్ళాలని సూచిస్తున్నారు.తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో 10 డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. వచ్చే పొంగల్ సీజన్ వరకు ఇదే పరిస్థితులు కొనసాగే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అంతేకాదు పలు జిల్లాలకు ఎల్లో జారీ చేశారు. ముఖ్యంగా బయట కాలుష్యం వల్ల అస్తమా పేషెంట్స్ ఎక్కువ గా ఇబ్బంది పడే అవకాశాలున్నాయని అధికారులు తెలిపారు.
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.