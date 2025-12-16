English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Cold Waves: తెలంగాణను కమ్మేసిన పొగమంచు.. ఆ టైమ్ లో బయటకు రావొద్దు..!

Telangana Cold Waves: తెలంగాణను కమ్మేసిన పొగమంచు.. ఆ టైమ్ లో బయటకు రావొద్దు..!

Telangana Cold Waves: డిసెంబర్ లో తెలంగాణను అసలు సిసలు చలి పులి చంపేస్తోంది. అంతేకాదు కొమరం భీమ్, నిర్మల్ తో పాటు కోల్ బెల్డ్ ఏరియాల్లో చలి చంపేస్తోంది. ఉదయం పూట పొగమంచుతో ముందున్న వాహానాలు కనపడటం లేదు. దీంతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 16, 2025, 08:23 AM IST

Trending Photos

IPL 2026: మరికొన్ని గంటల్లో ఐపీఎల్ 2026 వేలం.. లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడు, ఎక్కడ ఫ్రీగా చూడాలో తెలుసా..?
5
IPL 2026 Auction
IPL 2026: మరికొన్ని గంటల్లో ఐపీఎల్ 2026 వేలం.. లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడు, ఎక్కడ ఫ్రీగా చూడాలో తెలుసా..?
Rahu Transit: రాహువు డబుల్ సంచారం.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని జాక్‌పాట్!
6
Rahu Gochar
Rahu Transit: రాహువు డబుల్ సంచారం.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని జాక్‌పాట్!
Virat Kohli House: ఇది ఇల్లు కాదు.. రాజమహల్.. విరాట్ కోహ్లీ ఇంటి లోపలి పిక్స్ చూశారా..!
7
Virat Kohli
Virat Kohli House: ఇది ఇల్లు కాదు.. రాజమహల్.. విరాట్ కోహ్లీ ఇంటి లోపలి పిక్స్ చూశారా..!
Abhishek Sharma: సన్ రైజర్స్ కుర్రాడు సంచలన రికార్డు.. ఇది నార్మల్ ఊచకోత కాదు మావా.. మెగా మాస్ అంతే..!!
6
Abhishek Sharma
Abhishek Sharma: సన్ రైజర్స్ కుర్రాడు సంచలన రికార్డు.. ఇది నార్మల్ ఊచకోత కాదు మావా.. మెగా మాస్ అంతే..!!
Telangana Cold Waves: తెలంగాణను కమ్మేసిన పొగమంచు.. ఆ టైమ్ లో బయటకు రావొద్దు..!

తెలంగాణలో చలి తీవ్రత అంత కంతకు  పెరుగుతూ పోతుంది. ఈ మేరకు ఆయా జిల్లాలకు వాతావరణశాఖ అలర్ట్‌  జారీ చేసింది. ఉదయం చాలా ప్రాంతాలను దట్టమైన పొగమంచు అవహించింది. ముఖ్యంగా దక్షిణ, తూర్పు, మధ్య  తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఈ పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఈ మేరకు ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరించింది. హైవేలపై ప్రయాణం చేసే వారు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని, వీలైతే బయటకు వెళ్లొద్దని సూచించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

అటు ఉత్తరాది నుంచి వీస్తోన్న చలి గాలులతో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చలిపులి వణికిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఉదయం పూట వాకింగ్ వెళ్లే వారు.. ఒళ్లంత కప్పుకునేలా దుస్తులు వేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. మరి ముఖ్యంగా ఉదయం 7 గంటల వరకు ఉదయపు నడకకు వెళ్లకపోవడమే బెటర్ అని నిపుణులు చెబుతున్న మాట. అంతేకాదు చలి వలన చర్మం పగిలే అవకాశాలున్నాయి. పెద్దలు, చిన్నపిల్లలు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు.. 

పొగమంచు కారణంగా అస్తమా రోగులు 8 తర్వాత తమ పనుల కోసం బయటకు వెళితే బెటర్. పొగమంచు కారణంగా వాహనదారులు నెమ్మదిగా వెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు. లైట్ డిప్ వేసుకుంటూ వెళ్లడం బెటర్. పొగమంచు సమీపంలో ఏదో వెహికల్ ఉందనే విషయం తెలియడం లేదు. అటు ఉదయం రోడ్డుపై నడక కోసం వెళ్లేవారు అప్రమత్తంగా నడక సాగించాలి. మొత్తంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోయాయి. చాలా చూట్ట 10 డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. వచ్చే సంక్రాంతి వరకు ఇదే పరిస్థితులు కొనసాగే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Cold WavesTelangana weather updatesIndia Weather UpdateTelangana Weather ForecastTelangana Weather updates in telugu

Trending News