Telangana Cold Waves: తెలంగాణను కమ్మేసిన పొగమంచు.. ఆ టైమ్ లో బయటకు రావొద్దు..!

తెలంగాణలో చలి తీవ్రత అంత కంతకు పెరుగుతూ పోతుంది. ఈ మేరకు ఆయా జిల్లాలకు వాతావరణశాఖ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఉదయం చాలా ప్రాంతాలను దట్టమైన పొగమంచు అవహించింది. ముఖ్యంగా దక్షిణ, తూర్పు, మధ్య తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఈ పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఈ మేరకు ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరించింది. హైవేలపై ప్రయాణం చేసే వారు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని, వీలైతే బయటకు వెళ్లొద్దని సూచించారు.
అటు ఉత్తరాది నుంచి వీస్తోన్న చలి గాలులతో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చలిపులి వణికిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఉదయం పూట వాకింగ్ వెళ్లే వారు.. ఒళ్లంత కప్పుకునేలా దుస్తులు వేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. మరి ముఖ్యంగా ఉదయం 7 గంటల వరకు ఉదయపు నడకకు వెళ్లకపోవడమే బెటర్ అని నిపుణులు చెబుతున్న మాట. అంతేకాదు చలి వలన చర్మం పగిలే అవకాశాలున్నాయి. పెద్దలు, చిన్నపిల్లలు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
పొగమంచు కారణంగా అస్తమా రోగులు 8 తర్వాత తమ పనుల కోసం బయటకు వెళితే బెటర్. పొగమంచు కారణంగా వాహనదారులు నెమ్మదిగా వెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు. లైట్ డిప్ వేసుకుంటూ వెళ్లడం బెటర్. పొగమంచు సమీపంలో ఏదో వెహికల్ ఉందనే విషయం తెలియడం లేదు. అటు ఉదయం రోడ్డుపై నడక కోసం వెళ్లేవారు అప్రమత్తంగా నడక సాగించాలి. మొత్తంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోయాయి. చాలా చూట్ట 10 డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. వచ్చే సంక్రాంతి వరకు ఇదే పరిస్థితులు కొనసాగే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
