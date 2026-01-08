Telangana Cold Waves: 3 రోజులు తస్మాత్ జాగ్రత్త.. తెలంగాణలో చలి 2.O..

Telangana Cold Waves: తెలంగాణలో చలి మళ్లీ వణిస్తోంది. ఈశాన్య భారతం నుంచి వీస్తున్న పొడి గాలుల ప్రభావంతో రాష్ట్రం చలి చంపేస్తోంది. ముఖ్యంగా ఏజెన్సీ ప్రాంతాలు, ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలు మంచు దుప్పటిని కప్పుకున్నాయి. అటు ఉత్తరాంధ్రలోని జిల్లాలు కూడా కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది. ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 3 నుంచి 4 డిగ్రీల మేర తక్కువగా నమోదవుతుండటంతో ప్రజలు చలికి గజగజ వణికిపోతున్నారు. మరోవైపు చలికి తోడు ఉదయం పూట మంచు దుప్పటి కారణంగా ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు అసలు కనిపించడం లేదు. దీంతో తరుచుగా ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. దీంతో వాహనదారులు ఉదయం పూట ప్రయాణాలు మానుకోవడం బెటర్ అని సూచిస్తున్నారు.
ఇక రానున్న మూడు నాలుగు రోజుల్లో చలి తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.
అయితే సంక్రాంతి పండుగ సమయానికి ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణ స్థితికి చేరుకునే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. అయితే ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగే క్రమంలో మళ్లీ తేమ గాలులు ప్రవేశిస్తే.. ఉదయం పూట దట్టమైన పొగమంచు ఏర్పడే అవకాశం ఉందంటోంది.
మరోవైపు జనవరి నెలలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వర్షాలు కురిసే అవకాశం లేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఈశాన్య రుతుపవనాల ప్రభావం కేవలం పొరుగు రాష్ట్రాలైన తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కొన్ని జిల్లాలకే పరిమితం అవుతాయంటోంది హైదరాబాద్ వాతావరణశాఖ.
