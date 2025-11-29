Telangana Chali: తెలంగాణలో పెరుగుతున్న చలి.. వాతావరణ శాఖ వార్నింగ్..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Telangana Chali: తెలంగాణలో గత కొన్ని రోజుల క్రితం చలి తీవ్రత ఒక్కసారిగా పెరిగింది. ఆ తర్వాత కాస్త తగ్గింది. కానీ తుపాను ప్రభావంతో తెలంగాణలో మళ్లీ చలి తీవ్రత పెరుగుతోంది. దీంతో వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. 

నైరుతి బంగాళాఖాతంలో దిత్వా తుఫాను  కొనసాగుతోంది. తుఫాను ప్రభావంతో తెలంగాణలో చలి తీవ్రత మళ్లీ పెరుగుతోంది. రానున్న మూడు రోజులు  ఉత్తర, మధ్య తెలంగాణ జిల్లాల్లో తీవ్రమైన చలి గాలులు వీచే అవకాశమున్నదని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. దీంతో ప్రజలు అలర్ట్ ప్రకటించాలని చెప్పారు. ముఖ్యంగా పెద్దలు, చిన్న పిల్లలు చలిని కాచుకునే స్వెట్టర్లు మఫ్లర్లు ధరించాలని సూచించారు. అంతేకాదు బయటకు వెళ్లేటపుడు మొత్తం శరీరం కప్పుకునేలా దుస్తులు ధరించాలని సూచించారు. 

మరోవైపు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మళ్లీ ఉష్ణోగ్రతలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి.  ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు తిరిగి 9 నుంచి 11 డిగ్రీ సెల్సియస్‌కు పడిపోయే అవకాశాలుంటాయని అంచనా వేశారు. తుఫాను కారణంగా రాష్ట్రంలో మళ్లీ  వర్షాలు కురిసే అవకాశముందంటోంది వాతావరణశాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

డిసెంబర్‌  2 నుంచి 5 వరకు రాష్ట్రంలోని దక్షిణ, తూర్పు జిల్లాలపై తుఫాను ప్రభావం ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఖమ్మం, మహబూబాబాద్‌, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, సూర్యాపేట, నల్లగొండ, నాగర్‌కర్నూల్‌, వనపర్తి, మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశముందంటున్నారు. వానలు పడినా చలి  తీవ్రత పెరగడమే కాని తగ్గే అవకాశం లేదంటోంది వాతావరణశాఖ. 

