/తెలంగాణకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు, 13 జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్‌..!

Yellow Alert In 13 Districts: అల్పపీడన ప్రభావంతో వాతావరణం చల్లబడింది. హైదరాబాద్లో కూడా అక్కడక్కడ మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ప్రజలు, రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. కొద్ది రోజులుగా విరామం తీసుకున్న వరుణుడు, మరోసారి భారీ వర్ష రూపంలో తెలంగాణలో విరుచుకుపడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. జార్ఖండ్, బెంగాల్ వరకు విస్తరించిన వాయుగుండం బలహీనపడినప్పటికీ, తెలంగాణలో మాత్రం భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. గతంలో ఈ జిల్లాల్లోనే వర్షపాతం ఎక్కువగా నమోదైనప్పటికీ, ఇప్పటికీ అల్పపీడన ప్రభావంతో వాతావరణంలో మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి.
తెలంగాణలో ఇప్పటివరకు పూర్తిస్థాయిలో వర్షాలు కురవలేదు. జూలై చివరి, ఆగస్టు మొదటి వారంలో కురిసిన వర్షాలు కేవలం ఉత్తర తెలంగాణలోని ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, ఉమ్మడి కరీంనగర్, ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలలోని కొన్ని ప్రాంతాలకే పరిమితమయ్యాయి. గోదావరి నది పరివాహక ప్రాంతాల్లోని నిర్మల్, పెద్దపల్లి, జగిత్యాల, మంచిర్యాల, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, కొమరం బీం, ఆసిఫాబాద్ జిల్లాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాల వల్ల గోదావరి నది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది.
కర్ణాటకలో కురిసిన వర్షాల వల్ల శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులోకి నీరు రావడం ప్రారంభమైంది. కానీ ఇటు రాష్ట్రంలోని చిన్న, మధ్య, పెద్ద ప్రాజెక్టులు ఇంకా పూర్తిగా నిండలేదు. కేవలం ఎల్లంపల్లి, కడెం ప్రాజెక్టులు మాత్రమే నిండి గేట్లు ఎత్తాల్సి వచ్చింది. శ్రీరామసాగర్ ప్రాజెక్టులో కూడా ఇంకా సగం నీటి నిల్వ మాత్రమే ఉంది.
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం తీవ్రరూపం దాల్చి గత నాలుగే రోజులుగా భారీ వర్షాలు పడి ఉంటే పరిస్థితి వేరేలా ఉండేదని, కానీ 15 రోజులుగా భారీ వర్షాలు నమోదు కాలేదని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ప్రస్తుతం ఉన్న అల్పపీడన పరిస్థితుల దృష్ట్యా, వాతావరణ శాఖ మళ్ళీ ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలకే ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. దక్షిణ తెలంగాణ, ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో వర్షపాతం తక్కువగా ఉండటం వల్ల కరువు పరిస్థితులు నెలకొన్నట్లు తెలుస్తోంది. హైదరాబాద్లో కూడా అక్కడక్కడ మాత్రమే వర్షాలు పడుతున్నాయి.
తెలంగాణలో ఇప్పటివరకు కురిసిన వర్షంతో భూగర్భ జలాలు కూడా తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నాయని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. ఈ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో రైతులు భారీ వర్షాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఎందుకంటే వానాకాలం పంటలకు అవసరమైన నీరు ఇంకా అందలేదు. ప్రభుత్వం జిల్లా కలెక్టరేట్ల ఆధ్వర్యంలో సమీక్షలు నిర్వహిస్తోంది. భారీ వర్ష సూచనలు తక్కువగా ఉన్నందున, రైతులు ఆరుతడి పంటలు వేసుకోవాలని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక..
రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ఈరోజు,రేపు మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. రాబోయే రెండు రోజుల పాటు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన గాలులు గంటకు 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీస్తాయని, అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.
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