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తెలంగాణకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు, 13 జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్‌..!

తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ భారీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. జార్ఖండ్, బెంగాల్ వరకు విస్తరించిన వాయుగుండం బలహీనపడినప్పటికీ, తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోని 13 జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. మంచిర్యాల, నిర్మల్, ఆసిఫాబాద్, ఆదిలాబాద్, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, నిజామాబాద్, ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు, భూపాలపల్లి, పెద్దపల్లి, కరీంనగర్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ప్రకటించారు. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 20, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:10 PM IST
తెలంగాణకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు, 13 జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్‌..!
Image Credit: Yellow Alert In 13 Districts:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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తెలంగాణకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు, 13 జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్‌..!
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