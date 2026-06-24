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తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. 10 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..

Telangana Weather Update: తెలంగాణపై నైరుతి ఋతుపవనాలు ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. గత రెండు మూడు వారాలుగా ముఖం చాటేసిన నైరుతి ప్రస్తుతం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చురుగ్గా కదులుతున్నాయి. దీంతో రాగల మూడు రోజులు తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది. అంతేకాదు 10 జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉన్నందున రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 24, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:01 PM IST
తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. 10 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..
Image Credit: Telangana Rains (ZEE Media/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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