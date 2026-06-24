/తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. 10 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..

Weather Updates: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నైరుతి ఋతుపవనాలు చురుగ్గా కదులుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు జగిత్యాల, కామారెడ్డి, రాజన్న సిరిసిల్ల, మెదక్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.ఇక రేపు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాదు పలు చోట్ల ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయి. దీంతో ప్రజలు ఎక్కడపడితే అక్కడ నిలుచోరాదని తెలిపింది. ముఖ్యంగా చెట్లు, పుట్టలు, విద్యుత్ స్తంభాలు, హోర్డింగ్ల వద్ద నిల్చోవద్దని తెలిపింది.
ఈ నెల 26న పైన చెప్పిన జిల్లాలతో పాటు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాల్లో వర్షం కురువనుందని ఐఎండీ తెలిపింది. గత కొన్ని రోజులుగా మందకొడిగా సాగిన నైరుతి ఋతుపవనాలు.. ప్రస్తుతం వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయి. మరోవైపు ఎల్నినో ప్రభావం ప్రారంభం అయినందున ఓ మోస్తరు వర్షపాతం మాత్రమే నమోదు అయ్యే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది.
ఎల్నినో ప్రభావం..
2027 మార్చి దాకా పర్యావరణ రంగంపై ప్రభావం ఉంటుందని తెలిపింది. వర్షాకాలంలో బంగాళ ఖాతంలో సముద్రం అలజడుగా
ఉంటుంది. భారతదేశ తూర్పు తీరంలో తీర ప్రాంతం కోతకు గురికావటం వలన ఈ సారి వరదలు భారీ ఎత్తున వచ్చే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. మరోవైపు నైరతి ప్రభావంతో హైదరాబాద్ సహా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ వాసులు.. సొంత వాహనాలపై కాకుండా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టం ద్వారా ప్రయాణించడం వలన రోడ్డుపై వర్షం పడినా.. పెద్దగా ట్రాఫిక్ ప్రభావం ఉండదని చెబుతున్నారు.
చురుగ్గా లేని ఋతుపవనాలు..
వర్షాకాలం ప్రారంభమైనా.. ఎల్నినో ప్రభావంతో చాలా ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీలకు పైగానే నమోదు అయ్యాయి. నైరుతి విస్తరించడంతో వాటి ప్రభావం తగ్గి ప్రజలకు వర్షాలతో సేద తీరుతున్నారు.
కరీంనగర్లో అత్యధిక వర్షపాతం..
నిన్నకరీంనగర్ జిల్లాలో నిన్న అత్యధికంగా భారీగా వర్షం కురిసింది.దాంతోపాటు పెద్దపల్లి జిల్లా శ్రీరాంపూర్ మండలం పూనారంలో 17.1 సెంటీమీటర్ల భారీ వర్షం నమోదయింది.ఇక గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో చందానగర్ పరిధిలో 12.08 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. లింగం పల్లిలో 11.4 సెం.మీ, మైలార్ దేవ్ పల్లిలో 11.2 సెం.మీ, గచ్చిబౌలిలో 10.4 సెం.మీ, హెచ్సీయూ వద్ద 8.6 సెం.మీ, అమీర్పేటలో 7.2 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయినట్టు అయినట్టు హైదరాబాద్ వాతవరణ శాఖ తెలిపింది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ సహా తెలంగాణలో 48 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదు అయినట్టు తెలుస్తుంది. ఈ నెల 8న తెలంగాణలో ప్రవేశించిన ఋతుపవనాలు చురుగ్గా కదలకపోవడంతో తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు పెద్దగా నమోదు కాలేదు. నిన్న కురిసిన వర్షాలతో రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఏరువాక పున్నమి రోజున దుక్కి దున్ని కొంత పంట వేయడానికి ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు.
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